Granátnický pochod, brambory zapečené s rajčaty a špenátem, bramborové placky se šunkou a mrkví, karlštejnský chlebíček

Brambory pocházejí z jižní Ameriky a do Evropy se dostaly díky Španělům v 16. století. V Čechách se brambory (název vznikl zkomoleninou slova Branibory, to je rostlina přivezená z Branibor) začaly pěstovat o zhruba dvě století později. Tehdy zvítězily u chudého lidu, o čemž svědčí i popěvek z Podkrkonoší:

Když jsem šel do nebe,

stavil jsem se v pekle,

nejstarší Luciper

pek si tam erteple.

A tento významný zdroj vitamínu C zůstal na talířích až dodnes.

GRANÁTNICKÝ POCHOD

200 g hrubé mouky, 1 vejce, 600 g brambor, 50 g slaniny, 40 g omastku, 100 g cibule, mletá paprika, sůl

Z mouky, vejce a vody vypracujeme tuhé těsto. Na pomoučeném válu těsto tence vyválíme a nakrajíme flíčky, které ve slané vodě uvaříme. Scedíme, omastíme a vložíme do kastrolu. Přidáme ve slupce uvařené, oloupané a nadrobno nakrájané brambory a zlehka promícháme. Na omastku osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku, zaprášíme mletou paprikou a přidáme k bramborám a flekům. Všechno promícháme a podáváme s nadrobno nakrájenou a osmaženou slaninou.

Pressfoto Bratislava)

BRAMBORY ZAPEČENÉ S RAJČATY A ŠPENÁTEM

450 g mraženého špenátu, 600 g brambor, 3 lžíce oleje, 1 stroužek česneku, sůl, pepř, 2 lžíce másla, 3 rajčata, trochu tuku, 250 g smetany

Špenát necháme rozmrazit v cedníku. Brambory oloupeme, omyjeme a nakrájíme na tenké plátky. Opékáme je 4-5 minut v horkém oleji. Mezitím si předehřejeme troubu na 200°C. Stroužek česneku oloupáme a prolisujeme k bramborám. Osolíme, opepříme. Na pánvi rozehřejeme máslo a špenát v něm 2-3 minuty podusíme. Rajčata omyjeme a nakrájíme na plátky. Bramborové plátky, rozmražený špenát a rajčata střídavě vrstvíme do nákypové formy. Poslední vrstvou jsou brambory. Přelijeme je smetanou a na střední příčce trouby zapékáme dozlatova 35-45 minut.

RADA: Čerstvý špenát (600 g) musíte krátce spařit a dobře vymačkat.

časopis Nejlepší recepty)

BRAMBOROVÉ PLACKY SE ŠUNKOU A MRKVÍ

80 g šunky, 80 g anlické slaniny, 150 g hrubé mouky, 3 vejce, 1 lžíce kyselé smetany, 1/4 l mléka, 500 g moučných brambor, 2 velké mrkve, 4 stroužky česneku, 1 velká cibule, svazek petrželky, sůl, mletý pepř, 1 lžička Vegetky Vitana, Planta na smažení

Vejce rozmícháme s moukou, kyselou smetanou, solí a necháme půl hodiny odpočinout. Do směsi vmícháme mléko, nadrobné kostičky nakrájanou šunku a slaninu, nastrouhanou mrkev a brambory, jemně usekanou cibuli a petrželku. Přidáme česnek, sůl, pepř, Vegetku a opět promícháme. V prostorné pánvi rozpálíme Plantu, sběračkou nabereme bramborovou směs, utvoříme placky a smažíme po obou stranách do zlatova. Vyjmeme z pánve a osušíme papírovým ubrouskem.

Vynikající a křehounké placky podáváme s hlávkovým salátem a sklenicí chlazeného piva.

časopis Dobrou chuť!)