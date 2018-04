Gott: Valentýna slavím 365 dní v roce

"Nejvíc se vždy líbily písně romantické a balady, které pohladily po duši," řekl Karel Gott novinářům na pátečním křtu své novinky.

"Od té doby, co jsem dosáhl věku dospělého člověka, slavím Valentýna 365 dní v roce," dodal. Na nové dvojalbum vybral písně, které něho nenaruší intimní atmosféru "bubnovým sólem ani výhřezem kytary".

Podle zástupců vydavatelské společnosti Supraphon se za prvních 14 dní prodalo 5000 desek alba. V uplynulém týdnu se deska vyšplhala na třetí příčku v domácí hitparádě.

To jsem skutečně nečekal

Karel Gott v pátek také převzal od Supraphonu multiplatinovou desku za 49.000 prodaných nosičů výběru největších hitů ze začátku 90. let. "To je skutečně velké překvapení," konstatoval při přebírání ocenění čtyřiašedesátiletý český slavík.

Firma ještě letos vydá další dvě Gottovy desky - výběry hitů z let 1977 a 1978. Pokračuje tím ve vydávání kompletní Gottovy diskografie ze svého archivu. Poslední desky ze zamýšlené série 39 alb by měly být posluchačům k dispozici za deset let.