Gondíková: Nejen v televizi jsme ideální sourozenecký pár

"Myslím si, že jsme nejen v televizi ideální sourozenecký pár. Fakt nic nehrajeme, jen to ta kamera zaznamenává. Klidně se můžete zeptat někoho z našeho štábu, řeknou vám totéž," odpověděla Adéla čtenářům iDNES.

I v soukromí se prý s bratrem často vídají, ale mnohem častěji si telefonují. "Vždy si zapomeneme říct něco důležitýho. Slovo krize u nás neexistuje. Vždy se vše hned řeší, rychle a jasně."

Podle psychologických studií by Adéla měla být benjamínkem rodiny a mít sklony k rebelství, zatímco její bratr by měl být vůdčí osobností. "Dominantnější je určitě Dalibor, i když by vám možná odpověděl něco jiného," napsala.

Dětství bylo podle Adély úplně stejné jako v každé jiné rodině. "Takže hádky, bitky, honičky, to všechno bylo na denním pořádku. Ovšem do doby, než Dalibor odešel do Prahy na střední školu. Celé týdny jsem byla sama a pochopila, jaké je to být jedináčkem. Ještě že jsem měla kamarádky...," dodala moderátorka a herečka.

Adéla se narodila v Sokolově a ještě v době studia na konzervatoři hostovala v pražských divadlech. Pracovala jako redaktorka zpravodajství na radiu Frekvence 1. Také působila na rádiu Evropa 2, kde spolu se svým bratrem Daliborem Gondíkem uváděla ranní show Gondix Family.

Jako moderátorka se stále častěji objevuje na televizní obrazovce. Nejprve moderovala pořady na TV Prima (Dotkněte se hvězd a Kinorevue), posléze zábavné pořady na Nově (Snídaně s Novou, Go Go Šou, Rady ptáka Loskutáka a Kolotoč). Letos se stala v anketě Anno 2005 druhou nejoblíbenější ženou televize Nova.

S muzikantem Ondřejem Brouskem má téměř dvouletou dceru Nelly.