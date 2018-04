Gondík oslaví Valentýna důkladně. Jako vždy

"V roce 1998 jsme se vzali, před tím jsme spolu asi rok a půl chodili, takže ted' už budeme na svátek Valentýna spolu už po desáté," svěřil se. V tento den Dalibor své ženě nosí kytici růží a pak jdou spolu někam na dobrou večeři a na víno.

Stále zamilovaný Dalibor Gondík má letos velké rodinné i pracovní plány. Nesmírně se těší, že jeho manželka dokončí právnickou fakultu. Jakmile se jí to podaří, chtěli by si pořídit další přírůstek do rodiny.

Dalibor je totiž přesvědčený o tom, že je skvělé mít sourozence. "Já bych rozhodně nechtěl být jedináčkem. Bez své sestry Ády si nedovedu život vůbec představit," říká. "A bylo by dost sobecké tento pocit mému synovi Theodorovi nedopřát," konstatoval. I jeho sestra má potomka, dvaapůlletou dceru Nelu.

Dalibor Gondík, který má za sebou spolu se svou sestrou spousty televizních vystoupení, hraje na kytaru v hudební skupině Hamleti a v současné době se intenzivně také učí na saxofon. Čeká ho totiž první velká muzikálová role, kde bude hru na saxofon potřebovat. V muzikálu Šakalí léta, který v červnu uvede Divadlo ABC, totiž ztvární roli Babyho a už se na to moc těší…