Goldie Hawnová: Kdybych se vdala, už bych byla dávno rozvedená

Během rozhovoru pro televizní show Loose Women Goldie prozradila, že má z chůze k oltáři pořád trochu osypky. „Kdybych se vdala, už bych byla dávno rozvedená,“ svěřila se herečka.



„Na světe existují dva typy lidí. Jedni na někoho potřebují být neustále vázaní, takže se žení a vdávají. A ti druzí jsou nezávislí, jsou duší bohémové. A ti by se brát nikdy neměli,“ myslí si.

„Máme rádi, když si můžeme v životě vybírat, co chceme. A my jsme se rozhodli, že chceme být spolu jen tak. Neustále se nás někdo ptá, proč jsme se nevzali a já si říkám, proč se pořád ptají? Vždyť je to snad jedno,“ pokračovala Hawnová, kterou pobavilo, když ji vlastní děti prosily, ať si Kurta nebere.

„Jsou spokojené. Líbí se jim, že jsme šťastní. Říkaly nám, ať se nebereme. Ale přitom naše děti vlastní svatbu chtěly,“ sdělila.

Myslí si, že s Kurtem vydrželi tak dlouhou dobu, protože jsou herci. Na začátku vztahu se prý od sebe nechtěli ani hnout. Pak nastalo období, kdy museli kvůli natáčení vycestovat a byli pryč delší dobu a to je právě stmelilo.

„Žárlili jsme na sebe a těšili jsme se na to, až se vrátíme domů,“ doplnila herečka, která letos poprvé zažívá výročí vztahu bez Kurta, protože v té době zrovna natáčí nový film. „Zase se na něj budu šíleně těšit,“ dodala.