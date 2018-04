Urážel celebrity, dnes je z něj milionář. Gogoboi je hvězda čínské módy

Role influencerů – lidí, co na sociálních médiích hromadám fanoušků předvádějí nové trendy a produkty – je na Západě čím dál větší. Domů jim chodí balíky produktů od nejrůznějších značek, nejen těch módních. Jsou zvaní na všechny důležité akce, přehlídky i večírky. Některé firmy jim platí částky se spoustou nul na konci jen za to, že propagují právě jejich zboží.

Tenhle model začaly přebírat i asijské země. Včetně Číny, kde „lokální dosah“ znamená něco úplně jiného než u nás. Přístup k internetu tam má už víc než 700 milionů lidí; skoro 400 milionů z nich používá tamní Facebook, sociální síť Weibo. A zatímco zvlášť na venkově přetrvává extrémní chudoba, je v čínských městech čím dál víc boháčů, kteří si můžou dovolit utrácet pohádkové částky za luxusní produkty.

Rýže a řasy na červeném koberci

Gogoboi, tehdy ještě Ye Si, se narodil v roce 1983 v Šanghaji a měl odjakživa nakročeno spíš k té druhé skupině. Vystudoval univerzitu, pracoval jako učitel angličtiny a příležitostně psal pro módní a lifestylové časopisy. Jako spousta lidí z jeho prostředí a generace vzhlížel k Japonsku, Jižní Koreji a hlavně ke Spojeným státům.

V roce 2010 začaly v Evropě a USA frčet módní blogy a Si na to rychle zareagoval. Po jejich vzoru začal na Weibo publikovat krátké „blogové“ příspěvky. Označoval je #whowearwhat a hodnotil v nich modely čínských celebrit. Vtipně a dost nevybíravě. O jedné herečce třeba napsal, že na červeném koberci vypadá, jako by se tam dokutálela rýžová koule obalená v mořských řasách.

Tehdy už si říkal Gogoboi. Přezdívka mu zůstala dodnes, fanoušků přibylo. Z desítek lidí, kteří se bavili nad jeho údernými recenzemi, se staly stovky, tisíce, dnes jich má přes sedm milionů. Na Instagramu ho sleduje skoro 84 tisíc lidí – do stomilionové Kim Kardashianové má zatím daleko, ale i jeho „číslo“ roste doslova každý den. Právě tohle číslo se dnes vyvažuje zlatem.

Milionář ze sociálních sítí

Král čínské módní policie tak spolupracuje s evropskými módními domy, jako jsou Givenchy, Chanel nebo Louis Vuitton, které si dobře uvědomují, jak důležité je s asijskými blogery a blogerkami spolupracovat. Gogoboi ale není žádná naivní oběť jejich manipulace. Svou pozici dobře chápe a nebojí se o ní psát i s ironickým odstupem.

Navíc se z něj – samouka – za ty roky stal schopný byznysmen. Spolušéfuje agentuře Missionary, která se zabývá právě spoluprací módních značek a influencerů, a v mobilní aplikaci WeChat provozuje e-shop s luxusním zbožím, které sám vybírá. Spolupracuje s čínskými televizními stanicemi, má i vlastní pořad na Youko: tamní obdobě YouTube.

Přes to všechno má prý docela klidný život. S manželskou Jacqueline a osmiměsíční dcerou Fei, která už má mimochodem na Weibo vlastní úspěšný účet, tráví víc času doma než na červeném koberci. Večírky s davy celebrit a slávychtivých kolegů ho taky nelákají.

Se slavnými Číňany a Číňankami se podle vlastních slov moc přátelit nechce. „Základ mojí práce tkví pořád v tom, že kritizuju jejich styl. Kdybych se s nimi kamarádil, nemohl bych to dělat pořádně,“ řekl magazínu Business of Fashion, který ho zařadil mezi 500 nejdůležitějších módních influencerů současnosti.

Móda je vášeň, byznys je byznys

Psaní je odjakživa jeho vášeň, stejně jako móda. Potrpí si na sportovní kousky, které jsou na pohled obyčejné, ale ve skutečnosti velmi luxusní a ušité z těch nejlepších materiálů. I na dokonale střižené elegantní obleky. Nejnovější kolekci Givenchy pak klidně zkombinuje s něčím obskurním od neznámé značky. Hlavní je pořád překvapovat.

Co bylo zpočátku jen zábava, je dnes velmi dobrý byznys. „Chci ho hlavně rozšířit a vydělávat víc peněz,“ tvrdí. Jeho snem je prý vydělat sto milionů čínských jüanů, to je asi tři sta milionů našich korun. Říká to sice s mírným úsměvem na tváři, ale sám si uvědomuje, že to není nemožné. „Je to úplně nová oblast podnikání. Kdo říká, že v ní nejde dokázat zatím nevídané?“