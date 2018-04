Glenn Closeová se před Vánoci usmívá za každou cenu

"Každý rok si říkám, že vše nakoupím a zařídím již během října a listopadu. Nikdy to samozřejmě nedodržím, tak stejně musím týden před Vánocemi vyrazit do přecpaných ulic a snažit se protlačit davem do jednotlivých obchodů," prozradila pětapadesátiletá Glenn, známá například jako podlá mrcha Cruella z filmu 101 dalmatinů.



Na předvánoční shon filmová hvězda přesto nenahlíží nijak tragicky. "Ba naopak. Snažím si to maximálně užít, protože není na světě nic krásnějšího, než příjemně prožitý advent," usmívá se hlavní hrdinka snímku Osudová přitažlivost.



A jaký je podle Closeové recept na pohodový advent? "Jednoduše smích a naprostý klid. Člověk se nesmí nikým nechat vytočit. Jakmile se stane něco, z čeho by zešílel možná i ten největší kliďas, tak si řeknu, že jsem já tím vítězem, který se tu směje, je v pohodě a užívá si Vánoce. A že ti, co se za něčím bezhlavě ženou, stejně nic nestihnou, protože sice nakoupí dárky, ale uteče jim ta přenádherná atmosféra," míní herečka.



Glenn podle všeho nedokázala vyvést z míry ani událost, která se jí stala před několika lety.

"Tehdy mi nějaká paní v nacpaném butiku stála na noze a poté, co jsem ji s úsměvem požádala, aby laskavě popošla kousek dále, mi nohu ještě více přišlápla. Ignorovala jsem to a smála se jí, jak je přízemní a hloupá. Nakonec jí v tom davu někdo ukradl kabelku, tak jsem měla důvod k úsměvu ještě větší," dodala trochu zlomyslně Closeová.