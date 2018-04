Neumím vařit, připravuji jen saláty, říká Gisele Bündchenová

Modelka Gisele Bündchenová (36) je dvojnásobnou matkou a pro své ratolesti by měla doma připravovat vhodné pokrmy. Protože ale není dobrou kuchařkou a umí jen saláty, raději nechává dětem uvařit, nebo s nimi zajde do restaurace. Na mole je Gisele za hvězdu, ale v kuchyni to není žádná sláva.