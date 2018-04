Ginkgo biloba, zlatý důl bez účinku

Studie se zúčastnilo více než 3 100 dobrovolníků ve věku 75 let a výše, kteří měli buď normální duševní funkce, nebo mírnou kognitivní poruchu. Všichni brali dvakrát týdně placebo nebo výtažek z Ginkgo biloby (celkem 240 miligramů denně). Vědci pak testovali paměť a další duševní schopnosti těchto dobrovolníků každých šest měsíců po dobu šesti let. Výsledky studie, která byla sponzorovaná National Center for Complementary and Alternative Medicine and the National Institute on Aging of the National Institutes of Health se objevily v listopadu tohoto roku v Journal of the American Medical Association.

"Jsem zklamaný," řekl vedoucí autor studie doktor Steven DeKosky, viceprezident a děkan univerzitní lékařské školy ve Virginii a bývalý předseda oddělení neurologie na Pittsburské universitě v Pensylvánii.

"Bylo by skvělé objevit něco relativně dobře známého a levného, co by mohlo pomáhat a chránit. Pokud je vám kolem sedmdesáti nebo osmdesáti let a zvažujete doplněk stravy Ginkgo biloba, abyste předešli Alzheimerově nemoci nebo demenci, je to mylná myšlenka,“ tvrdí doktor DeKosky.

Výnosný podnik

Alzheimerova choroba je nejběžnější formou demence a napadá 60 až 80 % pacientů se ztrátou paměti a jinými duševními problémy. DeKosky tvrdí, že počet lidí, kteří budou trpět demencí, se může v příštích dvaceti až třiceti letech až ztrojnásobit.





V roce 2007 se prodalo výrobků z Ginkgo biloby za 107 milionů dolarů. A to i přesto, že až dosud neexistovala žádná klinická zkouška, která by ověřila efektivnost extraktu.

V současné době neexistuje schválený lék pro prevenci demence nebo Alzheimerovy choroby, ale z předešlých menších a krátkých studií vyplývalo, že by výtažky z ginkga mohly mít určitý pozitivní účinek na tyto nemoci.

Výtažek je získáván z listů stromu Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), které obsahují látky zvané flavonoidy a terpen laktony. Ty se v laboratořích zdály být nadějné, když se zkoumaly způsoby ochrany před Alzheimerovou chorobou. Bohužel výsledky u lidí už tak pozitivní nebyly. I přes tyto rozporuplné, a tedy ne zcela kladné, výsledky se z Ginkgo biloby stal neprávem fenomén a velmi výnosný obchod. Podle Nutrition Business Journal se jen za rok 2007 prodalo výrobků z Ginkgo biloby za 107 milionů dolarů. A to i přesto, že až dosud neexistovala žádná klinická zkouška, která by důkladně ověřila bezpečnost a efektivnost extraktu z ginkgo jako způsob ochrany před demencí.

Bez účinku, zato s rizikem

Podle DeKoskyho existují dva důležité závěry z šestileté studie. Zaprvé ten, že Ginkgo biloba je naprosto neefektivní v boji s demencí, a zadruhé, že je nicméně relativně bezpečný. S jeho druhým tvrzením tak zcela nesouhlasí doktor Lon S. Schneider ze Southern California University v Los Angeles, který napsal úvodník této studie. Některé výzkumy totiž ukazují, že užívání Ginkgo biloby může způsobovat nadměrné krvácení. Hlavním účinkem ginkgo je totiž rozšíření cév a prokrvení celého organismu.

Dobrovolníci užívající extrakt z Ginkgo biloby měli větší pravděpodobnost mrtvice způsobené krvácením než ti, co brali placebo (16 případů s ginkgo versus 8 s placebem). Nicméně výsledky nebyly statisticky významné a mohly být dílem náhody.

"Kvůli potenciálním neznámým vedlejším účinkům je neobhajitelné doporučit lék či nutraceutika, pokud neexistuje důkaz jejich účinnosti jen proto, že by možná mohly pomoci a původně vypadaly neškodně," řekl v úvodníku studie doktor Lon S. Schneider.

Čtením ke zdravé mysli

Ostatní v lékařské komunitě však souhlasí s tím, že doplňky s výtažky z Ginkgo biloby nemají prakticky žádnou hodnotu.

“Nemyslím si, že v tomto případě existuje úloha Ginkgo biloby v lidském zdraví,“ říká doktor Gary J. Kennedy, ředitel geriatrické psychiatrie v Montefiore Medical Center v New Yorku.

“Tato studie byla dost dlouhá na to, že kdyby Ginkgo biloba měl nějakou ochranou funkci zabraňující Alzheimerově chorobě nebo zpomaloval kognitivní pokles, už by se to ukázalo.”

"Nejlepším způsobem, jak předejít demenci, je udržovat aktivní mysl, ať už čtením knížek, luštěním křížovek, hraním sudoku nebo účastí v jiných kreativních činnostech,“ říká Kennedy.

DeKosky dodává, že to, co je dobré pro srdce, je dobré i pro hlavu, čili zdravá strava a cvičení jsou také důležité pro udržení mozku v kondici.

“Byl bych hrozně rád, kdyby tento výtažek fungoval. I kdyby vše zpomalil jen o dvacet procent, což je obrovské číslo, když ho znásobíte miliony lidí, co mají nebo jsou v ohrožení alzheimerem," říká DeKosky. “Nedělali jste tuto studii jen proto, abychom dokázali, že něco nefunguje,” uzavírá DeKosky.

The Natural Products Association (NPA), společnost reprezentující výrobky z Ginkgo biloby, vydala prohlášení, ve kterém tvrdí, že nový výzkum nemůže být použit pro jasné závěry, protože průměrný věk účastníků výzkumu byl téměř osmdesát let, a tak se zjištění nevztahují na běžnou populaci. “Stále jsem přesvědčený, že Ginkgo biloba nabízí velký příslib," říká doktor Daniel Fabricant, viceprezident vědeckých a regulačních věcí z NPA.