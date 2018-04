Andersonová: V Evropě může žena stárnout a být nádherná. V USA nikoli

„Měla jsem během posledních deseti let pár okamžiků, kdy jsem truchlila po mládí, což si myslím, že je úžasné a nezbytné v celém procesu. A fakt je, že s tím nemůžu absolutně nic dělat. Nikdo z nás. A myslím, že je důležité, aby měl člověk rád každou etapu svého života a snažil se maximálně přijmout sám sebe,“ svěřila Gillian Andersonová v rozhovoru pro britskou edici magazínu Harper‘s Bazaar.

Amerika a zvláště Kalifornie jsou podle Andersonové chorobně posedlé věčným mládím, dokonalostí a plastickými operacemi.

„Myslím, že v Evropě obecně existuje vědomí, že ženy můžou stárnout přirozeně a být krásné, zatímco v Americe, zvláště pak Los Angeles, tohle vnímání nemají. Myslím, že je to tam vnímáno jako vada. Třeba vrásky jsou vada. Když se ženy vidí, jak stárnou, vždycky budou toužit po tom, aby ten proces zastavily. Rozhodně to souvisí s přijetím toho procesu, přijetím sebe sama ve věku, v němž jsme, což je těžké. Určitě se i já přistihnu v situacích, kdy se budu ptát: Udělám to, měla bych, chtěla bych?“ prohlásila před časem představitelka agentky Scullyové v seriálu Akta X.

Ve svém věku ale prý dokázala nalézt rovnováhu mezi profesním a rodinným životem, který se snaží maximálně užívat.

„Začínám den meditací. I když to trvá jen pár minut před tím, než vstanou mé děti, vrátím se do svého nitra. Je to veliký rozdíl. Když dost spím, medituju, jím zdravě a mám rovnováhu ve svém životě mezi prací, rodinou a přáteli a jsem dostatečně kulturně a intelektuálně stimulovaná, mám toho hodně, o co žádám. Ale když je vše v dobré rovnováze, cítím se zřejmě nejvíc naplněná a nejšťastnější,“ dodala.

