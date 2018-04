Byla jsem na tom psychicky opravdu špatně, přiznává agentka z Akt X

„Občas to bylo opravdu špatné. Měla jsem období, že jsem nechtěla ani vyjít z domu,“ přiznala listu The Guardian Andersonová, která na terapie chodila už od svých 14 let.

Hvězda seriálu Akta-X nyní o svém boji s psychickými problémy mluví a dokonce napsala knihu We: A Manifesto For Women Everywhere. Jednou z příčin potíží bylo podle herečky chybějící sebevědomí a sebeúcta. Nyní doufá, že její kniha, kterou napsala s kamarádkou a novinářkou Jennifer Nadelovou, pomůže ostatním ženám s podobným problémem.

Andersonová se podle svých slov bála, že by mohla mít dyslexii. Měla totiž potíže s pamětí, které se však naštěstí netýkaly zapamatování textů, což by v případě herečky bylo opravdu nepříjemné. „Nechtělo se mi podívat se na to podrobněji, protože jsem se bála, že kdybych něco zjistila, nemohla bych dělat věci, které jsem chtěla,“ říká.

Herečka je přesvědčená, že jí pomohlo také to, že o svých problémech otevřeně mluví a sdílí je s jinými ženami. „Chci, aby ženy měly pocit, že v tom nejsou samy. Být k sobě upřímné je opravdu důležité,“ prohlásila pro magazín Red.