Někdy si připadám stará a ošklivá, nejsem sex symbol, říká Andersonová

Ani v době, kdy měla velký úspěch díky seriálu Akta X, neměla Gillian pocit, že by byla hezká.

„Nikdy jsem to nechápala. Neměla jsem ponětí, o čem to vlastně všichni mluví. Měla jsem být podle někoho sex symbol. Nemá to pro mě žádný význam. Je to jen něčí projekce a obsese mnou,“ sdělila herečka v rozhovoru pro časopis Harper ́s Bazar.

Většinou prý herečka nepřemýšlí nad tím, kolik má vrásek a kolik už je jí let. Ale někdy na ni padne splín a má špatnou náladu.

„Jsou dny, kdy si připadám strašně stará a strašně ošklivá,“ sdělila. Chmury zahání tím, že si jde radši v klidu lehnout a nabrat síly na další den.

Vnímá, že takové stavy přichází ve chvílích, kdy se příliš zaměřuje na to, co od lidí vyžaduje společnost a o čem se píše v módních časopisech. Speciálně v Hollywoodu se na vzhled klade velký důraz a neustále se řeší diety, kosmetické úpravy a celkové vzezření včetně oblečení.

Ohromující dekolt předvedla Gilian na párty Netflixu (11. 1. 2016):

„Jsem celkem pyšná na to, že v sedmačtyřiceti letech nemám žádné plastiky. Ale zeptejte se mě na plastiky za deset let. Možná vymyslí něco, co není tolik invazivní jako je plastická operace a v tom případě je možné, že se k něčemu takovému dostanu,“ pokračovala herečka s tím, že nemá ráda, když lidé říkají, že nikdy na plastiku nepůjdou.

„Nemůžete vědět, co bude v budoucnu. Platí, že by se nikdy nemělo říkat nikdy,“ doplnila slavná agentka Scullyová.