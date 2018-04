V Hollywoodu režírují hlavně muži, rozčilovala se feministka Andersonová

Andersonová se nikdy nebála říct nahlas svůj názor. Nyní ji zarazila statistika, která odhalila, že v Hollywoodu režírují hlavně muži. I jedenáctou sérii seriálu Akta-X režírují ve většině muži a to herečku zaráží.

Gillian je s tímto seriálem spojená už od roku 1993, kdy poprvé spatřil světlo světa a získal si diváky. Proto má právě k tomuto počinu blíž, než k jakékoli jiné práci.

„Zjistila jsem, že jen dvě epizody z těch 207 režírovaly ženy. Opravdu se těším na den, kdy se čísla změní a bude to naopak,“ napsala herečka na svůj profil na sociální síti a připojila k tomu ještě hashtag „Budoucnost je ženská“.

Jednu z epizod seriálu dokonce režírovala sama Andersonová, druhou pak Michelle MacLarenová.

Na jedenácté sérii pracují režiséři, kteří se v minulosti na seriálu již podíleli a mají s ním bohaté zkušenosti. Možná právě proto jim do týmu neproklouzla žádná žena.

„Jsem překvapená, že s tímto zjištěním nepřišlo už víc lidí, protože je to pravda. Je potřeba, abychom si na tyto věci posvítili. Ženy by se neměly bát hovořit o realitě. Je to smutné, prostě smutné,“ doplnila Gillian.

Před časem se opřela i do problematiky týkající se rozdílných platů mužů a žen. Porovnávala plat svůj a svého kolegy Davida Duchovnyho. V minulosti prý byly rozdíly ještě mnohem větší. Nyní ale alespoň v tomto směru dosáhla jistého zadostiučinění, protože právě díky svým výrokům má plat stejný.

