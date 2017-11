Geri Hornerová: Po mnoha umělých oplodněních jsem otěhotněla přirozeně

Zpěvačka Geri Hornerová je matkou jedenáctileté holčičky Bluebell a devítiměsíčního chlapečka Montyho. Cesta k jeho početí však nebyla jednoduchá. „Moc jsem toužila po dalším dítěti. Zkoušeli jsme to s umělým oplodněním, ale nevyšlo to. Soucítím s každou ženou, která cítí biologickou touhu mít dítě, je to těžké. Začala jsem si říkat, že už jedno dítě mám, manžel má dceru a to je naše maximum,“ přiznala pro časopis Red.

Její manžel Christian Horner (43), kterého si vzala v roce 2015, je vedoucím týmu Formule 1 Red Bull Racing. Z předchozího vztahu má dceru Olivii.



Početí syna se nakonec podařilo i bez zkumavek. Už dříve zpěvačka uvedla, že Monty byl „dar“, ale nebránila by se dalšímu dítěti. V srpnu prý ve svém domě nechala udělat dětský pokojíček a doufala, že další miminko dostane pod stromeček k Vánocům. Zatím to nevyšlo.

Otcem Bluebell je britský novinář Sascha Gervasi, se kterým měla Geri Hornerová krátký románek v roce 2005. Zpěvačka tvrdí, že svou dceru nerozmazluje. V jedenácti letech jako jediná ve třídě nemá mobilní telefon.

Se začínající pubertou Bluebell se bývalá členka Spice Girls snaží dceři vysvětlovat, že má být spokojena sama se sebou a se svým tělem. „Je ve věku, kdy si holky začínají porovnávat postavy. Tomu nezabráním, ale snažím se jí vysvětlovat vše o zdravém stravování a o tom, že diety nefungují,“ dodala zpěvačka, která roky bojovala se zákeřnou bulimií.