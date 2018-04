Díky pečení jsem definitivně skoncovala s bulimií, říká Halliwellová

„Pečení mi vyléčilo bulimii. Když mi bylo okolo dvaceti let, měla jsem bulimii. A dokonce i ve chvíli, kdy jsem se z nemoci vyléčila, měla jsem z určitých jídel opravdu respekt a nebyla jsem schopna k jídlu navázat opět normální vztah,“ svěřila se Geri v rozhovoru pro britský server Daily mail.



„Přála jsem si, abych pro svou dceru byla dobrým vzorem. Aby viděla, že její matka jí dobré věci a nemá s jídlem problém. Ale oslavovat jídlo a mít radost z pečení pro mě byl zpočátku trochu oříšek. Byla jsem zvyklá na to, že jsem od jídla spíš utíkala,“ pokračovala Geri, která zjistila, že jí pečení vždy zvedne náladu a naprosto se do něj zamilovala. Příprava jídla ji začala uspokojovat a měla z ní najednou radost.



„Pečení je velmi kreativní. Je to jako kdybyste psali báseň nebo zpívali. Naplňuje vás to. A zlepšuje to náladu,“ svěřila se.

Geri se ráda učí nové věci, takže se stále vzdělává a chodí do různých kurzů. „Zastávám názor, že je učení pro člověka to nejdůležitější a nekončí ve chvíli, kdy vyjdete ze školy. Měli bychom se vzdělávat celý život a stále se učit nové věci,“ nechala se slyšet.

Ve vzdělání podporuje i svou devítiletou dceru. „Bluebell je strašně šikovná a velmi pozorná. Dokáže se neuvěřitelně soustředit a na vše se připravuje s nadšením a je pečlivá,“ doplnila Geri. Ačkoli je za svou kariéru s dívčí skupinou Spice girls Geri ráda, své dceři by přála jiné zaměstnání, které jí do života může dát mnohem víc.