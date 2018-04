Geri Halliwellová dojídala odpadky

Jak v knížce uvádí, k ostudnému vyjídání odpadkového koše došlo v roce 2000, když trávila nějaký čas u George Michaela v Los Angeles.



Její počínání bylo příčinou nemoci, kterou bývalá členka skupiny Spice Girls trpěla. Docházela dokonce do skupiny bojující s různými posedlostmi a nemocemi stravování, kde se snažila zbavit své choutky konzumovat veškeré zbytky jídla. V určitých pasážích své knížky pak přímo uvádí: "Když jsem se toho dne vrátila z terapeutické skupiny domů, napsala jsem si do diáře: ´Jmenuji se Geri a jsem nemocná opakovaným přejídáním, bulimií a anorexií.´ V momentě, kdy jsem si svůj problém přiznala, zdálo se, že už nemám tu nezkrotnou touhu pořád něco pojídat. Byl to ale teprve začátek mé léčebné kúry."



Přejídání a zálusk na zbytky jídla nebyly jedinou závislostí, jíž blonďatá Ginger Spice trpěla. Zatímco jí mnohé dívky záviděly perfektní vzhled, musela se Geri potýkat také se závislostí na spodním prádle. Neváhala za ně utratit přes dvě stě liber denně. Kalhotky, podprsenky, podvazky i košilky nakupovala neustále, ačkoli se oblékla jen do několika kousků. Nakonec skončila jen u pánských spodků, které sbírá dodnes.



Geri Halliwellová