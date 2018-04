Clooneyho žena se necítí jako hvězda. Popularita jí v práci pomáhá

„Přizpůsobila se slávě velmi dobře, je těžké to ustát,“ pronesl o své ženě George Clooney. Je pyšný na to, že se Amal coby právnička zvyklá na soudní síně přizpůsobila filmovému prostředí velmi rychle.



Společně naposledy dorazili na premiéru nového filmu Ave Caesar!, ve kterém George hraje jednu z hlavních postav (jak jsou kritici z filmu o ztraceném herci nadšení, čtěte zde).

Britská právnička Amal Alamuddinová (37) je ve svém oboru velmi úspěšná. A byla už v době, kdy ještě s Clooneym nechodila.

Přiznává však, že po zasnoubení se slavným hollywoodským idolem a následné svatbě s ním má mnohem více prestižních a známých kauz, které jako právnička řeší.



George Clooney se nechal slyšet, že pro něj je účast na filmových premiérách zábava, ale není si jistý, zda je to zábava i pro jeho ženu. Do médií se nijak nevnucuje a na premiéry a večírky prý chodí jen v případě, že o to její manžel opravdu stojí. Ačkoli Clooney natáčí mnoho filmů v zahraničí, se svou ženou se prý vídá velmi často a je za to rád. „Trávíme spolu neskutečně moc času. A dokážeme to všechno dobře zorganizovat. Vždycky si na sebe najdeme čas,“ doplnil herec.