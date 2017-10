Bylo to jak z hororu. Vyděsilo mě to, říká Clooney o přebalování dětí

Roli otce si prý herec užívá, ale první problém se objevil nyní, kdy děti přechází na pevnou stravu. Jejich první příkrm tvoří mrkev a obsah pleny Clooneymu při přebalování dělá potíže.

„Nerozumím tomu, dovnitř to jde jako mrkev, a ven to jde v takové podobě, v jaké to jde. Šokovalo mě to. Bylo to jak z hororu. Myslel jsem, že odteď to tak bude napořád. Vyděsilo mě to,“ řekl pro list The Mirror herec a vtipkoval, že miminka by měla dostávat pevnou stravu, až když si budou umět sama měnit pleny.



Herec a jeho manželka, právnička pro lidská práva, jsou z potomků nadšení. Čtyřměsíční dvojčata s nimi začínají komunikovat, začala víc reagovat na jejich hlasy a různé zvuky. George Clooney ale také přiznal, že si s Amal ještě stále zvykají na to, že mají dvě malé děti.

„Najednou jste zodpovědní za jiné lidi, což je trochu děsivé. Amal je jako olympijský atlet. Všechno zvládá nádherně,“ prohlásila hollywoodská hvězda nedávno. „Mým úkolem je nyní přebalovat a trochu chodit ven s kočárkem. Nenapadlo by mě, že budu mít v 56 letech dvojčata. Nic si neplánujte. Musíte si pokaždé jen užívat, co vám život právě přinese.“