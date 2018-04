Genový objev vyvolává naděje na novou léčbu leukémie

Po šestiletém výzkumu leukémie sa badatelům podařilo identifikovat takzvaný gen WT-1 v rakovinných buňkách, které způsobují leukémii. Poté vědci vyvinuli nové imunitní buňky, které mají schopnost tento gen v napadených buňkách rozeznat, rozlišit je od zdravých buněk a ty nemocné nakonec zlikvidovat.

"Podle našich nejlepších znalostí je to poprvé na světě, kdy se podařilo určit cíl, který umožňuje imunitním buňkám vybírat a ničit buňky způsobující leukémii," řekl vedoucí výzkumu profesor Robert Winston.

"Co dělá tento výzkum ještě zajímavějším je to, že naše nálezy mohou být využity i při rakovině prsu nebo plic. Možnosti pro nové léčebné postupy jsou obrovské," dodal lékař Hans Stauss.

Klinické pokusy s nemocnými leukémií by mohly začít do dvou let. Leukémie, kterou způsobují rakovinné buňky, je zákeřná choroba likvidující normální krvetvorbu. Ve Velké Británii je s rakovinou krve každoročně diagnostikováno asi 18.000 pacientů.