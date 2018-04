Genetika v těhotenství: jaké testy čekají budoucí maminky

Ivana Kabešová má třináctiletou dceru a jedenáctiletého syna. Při svém druhém těhotenství si kdysi užila největší nervy svého života. Tři dny před Vánoci se totiž dozvěděla, že její druhé dítě má s velkou pravděpodobností Downův syndrom a že jediný způsob, jak to stoprocentně vyloučit, je odběr plodové vody neboli amniocentéza.

"Na tu jsem šla mezi svátky a další skoro dva týdny jsem čekala na výsledky, které naštěstí ukázaly, že syn je v pořádku," vypráví Kabešová. Vzpomíná, že obrovský strach ji tak ochromoval, že ani nebyla schopná promýšlet, zda by dítě s takovým postižením chtěla, nebo ne.

Dneska už by ji těhotenství tolik nervů nestálo. Tedy v případě, že by jí lékař doporučil, aby šla na modernější vyšetření, než jaké absolvovala kdysi. Zatímco Ivana Kabešová podstoupila v 16. týdnu těhotenství tzv. krevní triple testy, dneska lékaři zvou ženy už mezi 11. a 14. týdnem těhotenství na vyšetření zvané prvotrimestrální screening, které kombinuje rozbor krve a podrobné ultrazvukové vyšetření a dokáže riziko nemoci odhalit mnohem dříve a také s větší přesností. Triple testy totiž často ukazují falešně pozitivní výsledek: u zdravého dítěte varují před postižením, nebo naopak - po negativním výsledku se narodí nemocné miminko.

Jaká vyšetření vás čekají v těhotenství Níže popsané testy se sice pokládají za automatické, ale některé z nich nemají smysl, pokud je například žena přesvědčená, že si dítě nechá, i kdyby bylo těžce postižené. 6. AŽ 10. TÝDEN - potvrzení srdeční akce a pohybů dítěte 11. AŽ 14. TÝDEN - prvotrimestrální (kombinovaný nebo NT) screening, který za pomoci krevních odběrů a specializovaného ultrazvukového vyšetření ukáže riziko, zda dítě bude mít Downův syndrom a další dvě podobná, byť vzácnější, postižení. Je hodně spolehlivý a odborníci se k němu přiklánějí. Někde se platí, cena od 600 do 1 500 korun. 11. AŽ 14. TÝDEN -genetická konzultace u žen nad 35 let, případně amniocentéza (odběr plodové vody), která se dá udělat i kdykoli později v těhotenství. 16. TÝDEN - krevní triple testy, které odhalují riziko Downova syndromu, ale lékaři od něj kvůli nízké spolehlivosti upouštějí. Kvůli nepřesným výsledkům posílali zbytečně mnoho žen na riskantní odběr plodové vody, po němž jedna ze stovky žen potratí. 20. TÝDEN - velký genetický ultrazvuk, který ukáže možné poškození srdce či mozku 24. AŽ 28. TÝDEN - test na těhotenskou cukrovku 35. TÝDEN - kultivace stěru z pochvy, který vyloučí, zda žena není nakažena například streptokokem. Budoucí matce to nemusí dělat problémy, ale dítě se může nakazit. Ke konci těhotenství se dále kontroluje poloha dítěte a stav děložního čípku, který ukazuje připravenost k porodu. Součástí prohlídek je také kontrola u praktika a zubaře nebo EKG - test výkonnosti srdce je poměrně důležitý, tak na něj nezapomeňte. Stále populárnější je 3D ultrazvuk, ten však žádná pojišťovna nezaplatí -připravte si minimálně 1 000Kč (dostanete i DVD).

"Proto už na triple testy pacientky neposílám. Jsem domluvená s jednou pražskou porodnicí, že tam mohou přijít právě na prvotrimestrální screening," potvrzuje gynekoložka Markéta Truhlářová. Zastaralé triple testy dokáží postižení dítěte odhalit jen v polovině případů, nové testy u naprosté většiny.

Někde se s prvotrimestrálním screeningem setkáte pod označením NT screening a jde o vlastně nejzásadnější testování, které mohou těhotné ženy podstoupit. Pouze v osmém či devátém týdnu mu předchází potvrzení toho, zda zárodku v děloze bije srdce, zda se uchytil tam, kde má, a také krevní odběry, z nichž se zjišťuje především krevní obraz matky. Odběry se pak znovu opakují ke konci těhotenství, aby se ukázalo třeba to, zda má žena dost železa.

Pohlaví jako bonus

Na prvotrimestrální screening, jehož výsledky může matka získat ještě ten samý den, se nedostanou těhotné ženy automaticky, protože některé ordinace stále zůstávají u triple testů, ačkoliv v moha zemích od nich úplně upustili.

"O prvotrimestrálním screeningu jsem věděla od kamarádky z Olomouce, proto jsem si ho vynutila, i když mě stál tisíc korun," popisuje Barbora Váňová ze severní Moravy. To je další neznámá u vyšetření - i když se ho těhotná žena domůže, některé pojišťovny ho neproplácejí a cena se pohybuje od 600 do 1 500 korun.

Navíc mohou budoucí matky narazit na třetí variantu: některá zdravotnická zařízení obě vyšetření kombinují a udělají NT screening a poté ještě klasické krevní testy a složitým vzorcem vypočítají míru rizika. Ale pozor - prvotrimestrální screening by měla provádět jen akreditovaná pracoviště, není rozhodně v silách každého gynekologa. Vyšetření v sobě skrývá ještě jeden milý bonus - ačkoli je dítě ještě malinké, překvapivě dobře a s poměrně velkou přesností se dá určit jeho pohlaví.

Je tu dvacátý týden, čas na velký ultrazvuk

Dejme tomu, že nemáte ráda lékaře a každé vyšetření vás vysiluje. Testy na Downův syndrom nebo činnost srdce jsou v pořádku a vy nevidíte důvod, proč zase vysedávat v čekárně. Ještě vydržte.

Ve dvacátém týdnu vás čeká genetický ultrazvuk a je rozumné na něj zajít, pokud chcete mít jistotu, že se dítě narodí zdravé. Dokáže totiž odhalit vrozené vývojové vady, které se předchozími typy vyšetření zjistit nedaly. Může jít o postižení srdce, mozku, končetin či třeba vylučovací soustavy. Genetický ultrazvuk udělá buď váš gynekolog, nebo vás odešle do specializované ordinace.

Mějte však na mysli, že toto vyšetření (ani žádné jiné) nikdy na sto procent nezaručí, že váš potomek bude v pořádku. Naprostou většinu žen však výsledek uklidní a malý zlomek připraví na to, že nastanou větší či menší komplikace. Jinými slovy - když jdete v těhotenství na test, berete na sebe vlastně odpovědnost, že budete umět naložit s případnou špatnou zprávou.

Další velký ultrazvuk následuje zhruba ve 32. týdnu těhotenství.

Když jste stará matka

Když otěhotníte v sedmatřiceti letech, dnes už na vás sice nikdo nepohlíží jako na exota, ale rozhodně se před vámi objeví testy a pohovory, které se mladších žen netýkají. Pro mě byl oproti předchozím těhotenstvím novinkou třeba pohovor s genetikem nebo doporučení, že bych měla absolvovat výše zmíněnou amniocentézu neboli odběr plodové vody.

Na pohovor mě poslali hned po prvotrimestrálním screeningu, kdy mi také automaticky navrhli, abych podstoupila amniocentézu, která se doporučuje všem ženám od 35 let výše. Odmítla jsem a doktorka Renata Alánová, s níž jsem své těhotenství probírala v genetické poradně v pražské porodnici v Podolí, mi naštěstí moje rozhodnutí nijak nerozmlouvala. Test má totiž svá rizika.

Zatímco nebezpečí, že moje dítě bude postižené Downovým syndromem, vycházelo asi jedna ku třem tisícům, riziko, že bych o dítě mohla kvůli odběru plodové vody přijít, bylo jedna ku stu. Přece jen je to dost radikální zákrok.

Podruhé jsem se v této poradně ocitla právě po velkém ultrazvuku ve dvacátém týdnu těhotenství, kdy jsme spolu s lékařkou nakreslily strom příbuzných budoucího novorozence a jejich chorob, aby se vyloučila případná zdravotní rizika. Jelikož se nic neukázalo a i výsledky velkého ultrazvuku byly v pořádku, tím pro mě setkání s experty přes genetiku skončila.

Jsou však ženy, které se dožadují dalších vyšetření, která ani lékaři nepovažují za nutná. Potřebují mít co největší jistotu. Podle porodníka Aleše Roztočila z Jihlavy to není zase tak vzácné. "Existují dva typy žen - jeden z nich se dožaduje co největšího počtu vyšetření, druhý se jim zase snaží v co největší míře vyhnout," říká lékař.

Co můžete odmítnout

Mezi vyšetření, kterým se některé ženy vyhýbají, patří například test na těhotenskou cukrovku u budoucí matky. Kdyby se potvrdila a lékaři o ní nevěděli, hrozí riziko, že dítě bude při porodu veliké a v budoucnu nemocné.

"Já jsem zase odmítla vnitřní vyšetření děložního čípku při každé kontrole, protože mě to bolelo a nepovažuji to za nutné," říká Alena z Prahy, matka dvou dětí. Lékař jí nakonec dal za pravdu a neznamená to, že něco podcenil. Také další jeho kolegové už tohle vyšetření nedělají pokaždé, což samozřejmě neplatí v případech, kdy ženu trápí předčasné stahy dělohy či má jiné příznaky toho, že se těhotenství komplikuje.

Mimochodem, pokud jste se dopočítali toho, že v těhotenství jsou normou tři ultrazvuky, nemýlíte se. Všechny ostatní bývají nadstandardem a je na vašem gynekologovi, zda vám je dělá zdarma, nebo zda si za ně připlatíte. Stovku nebo dvě stojí i obrázek dítěte v děloze.

Ale upřímně řečeno, množství ultrazvuků a tím i pohledů na vyvíjející se dítě vás sice může uklidnit, ale se sledováním vlastního zdravotního stavu dítěte už moc společného nemá. A naopak, pokud váš gynekolog neprovádí ultrazvukové vyšetření při každé těhotenské kontrole, neznamená to, že na vás a budoucího potomka kašle.