Genetické testy odhalí, jaké člověku hrozí nemoci

Na základě výsledků lékař testovanému doporučí, jakých rizikových faktorů se vyvarovat, co by neměl jíst, jaké doplňovat vitaminy nebo jestli si může dovolit kouřit. Rozluštění genomu vědcům trvalo asi 12 let, díky moderním metodám je to dnes možné už do měsíce. Novinářům to dnes řekl Omar Šerý z Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Podle Šerého je genetika jednou z nejrychleji se vyvíjejících oblastí vědy.

Před čtrnácti lety, kdy se zapojil do vědeckého projektu Lidský genom, si prý neuměl představit, že se tak brzy bude genetika využívat v preventivní medicíně. "Nejnovější vědecké poznatky se podařilo z akademické půdy přenést do klinické praxe," řekl Šerý.

Genetické testování nemocí provádí více firem, klinik i nemocnic v ČR, většinou se ale zaměřují jen na jednu chorobu. Tyto testy hradí zdravotní pojišťovny. Nárok na příspěvek pojišťovny mají například lidé z rodin, v nichž je častý výskyt určité nemoci. Testují se tak třeba faktory, které vedou k rakovině prsu, nebo takzvané trombofilní faktory (způsobují poruchy srážení krve). Genetika se využívá také pro zjišťování možných zdravotních komplikací u nenarozených dětí.