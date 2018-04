Sukně, nebo kalhoty? Ve 21. století nehraje pohlaví v módě žádnou roli

Gender je teď žhavé téma. Práva trans lidí a lidí, kteří se z nějakého důvodu nevejdou do tradičních škatulek, se řeší už dlouho, ale v posledních letech se dostala do popředí veřejné debaty. Transgender herečka Laverne Coxová i modelka bosenského původu Andreja Pejicová se staly součástí mainstreamové kultury. Nejsou už za „kuriozity“, jsou oslavovány pro svou krásu i talent a aktivně k důležité diskusi přispívají.



Hlasitou zastánkyní práv trans lidí je i bývalá olympijská atletka a členka slavného rodinného klanu Kardashianových Caitlyn Jennerová. Spolu s dalšími aktivistkami vystoupila v reality show I Am Cait proti diskriminačnímu zákonu v Severní Karolíně, který trans lidem prakticky zakazuje používat jiné veřejné záchody než ty, které odpovídají jejich biologickému pohlaví.

Andreja Pejicová Laverne Coxová Caitlyn Jennerová

Nakupování budoucnosti? Bez hranic

Hranice se stírají i v konfekci, třeba španělský řetězec Zara na společenský vývoj zareagoval vlastní unisex řadou Ungendered, která obsahuje džíny, kraťasy nebo mikiny určené pro obě pohlaví. Neutrální barvy, jako je černá, bílá nebo šedá, ještě umocňují jejich genderovou nevyhraněnost. Ale pro někoho jsou nevyhraněné až moc: kritici řadu označili za až příliš maskulinní, vhodnou jenom pro ty, co mají rádi sportovní styl, a vlastně ani trochu revoluční.



Oblečení z řady Ungendered, které v některých zemích nabízí módní řetězec Zara

To britský obchodní dům Selfridges dokonce loni otevřel oddělení, kde na standardně rozdělené oblečení již nenarazíte. „Naší snahou bylo vytvořit prostor, kam mohou přijít muži i ženy a nakupovat tam spolu. Bez ohledu na pohlaví, ale s důrazem na osobnost.“ řekla magazínu Dazed & Confused Faye Toogoodová, designérka celé sekce.



Jedná se podle ní o revoluční přístup: „Stále se totiž stává, že například obchody s dětským oblečením jsou rozdělené podle tradiční růžové nebo modré. Náš koncept tyto přežité hranice boří.“ Projekt nazvaný Agender sice existoval jen chvíli ve formě pop-up butiku, který měl především rozvířit diskusi a nalákat nový typ zákazníků, ale obchodní dům plánuje znovu na něj navázat.

Faye Toogoodová Výloha pop-up sekce Agender

Vývoj, který nezastavíme

Módní teoretik a univerzitní pedagog Peter Susan Šagát je jedním z odborníků, kteří takový vývoj považují za součást hlubší společenské proměny. Nejde podle něj o žádný krátkodobý výstřelek módních nadšenců. „Trend genderově neutrální módy je součástí několikaletého vývoje módní komunikace, jedná se o jakýsi přirozený posun, který se promítá i do dalších oblastí,“ myslí si.

V kolekcích pro rok 2017 na „non-gender“ oblékání reagují i módní giganti jako Burberry nebo Gucci, které i na přehlídkách propojují dámské a pánské řady, dodává Šagát. Jako jeden z důvodů vidí i to, že samotní zákazníci přestávají respektovat striktní rozdělení a považují ho za zkostnatělé.

Přehlídka Gucci, podzim - zima 2015 Přehlídka Burberry, podzim - zima 2016 Herečka Lily Collinsová v mikině Givenchy

„Například značnou část sortimentu značky Givenchy – až třicet procent – si kupují ženy samy pro sebe,“ říká expert s tím, že společenský vývoj jde jen těžko zpomalit nebo zvrátit. „Žijeme ve vzrušující době, kdy se redefinuje všechno staré, co nám přestává vyhovovat.“ Neznamená to, že musíme hned pálit podprsenku a manžela navlékat do sukně, ale v módě, která se neřídí genderem, můžeme najít inspiraci všichni. Stačí odhodit předsudky.