Geislerová následuje Madonnu či Beckhamovou, představila vlastní módní kolekci

Inspiraci herečce poskytly poklady nalezené ve skříních jejích babiček, nese se proto ve stylu "umírněného retra".

"Jsou to věci pro ženu, která chce být nenápadná, ale přitom touží, aby se na ní všichni dívali," řekla novinářům Geislerová o představené kolekci pojmenované Aňa for pietro with love.

Jedná se prý současně i o věci, jaké sama ráda nosí a neví, kde je pořídit.

Kolekce je plná vlněných a kožených kabátků, hedvábných halenek, kalhot i doplňků jako kabelky a čepice.

Modely ozvláštňují výrazné detaily včetně speciálně navržené série knoflíků ve zlaté barvě, výšivek, potisků a zvláštních etiket s nápisy.

Inspiraci Geislerová hledala v dětství, kdy si zkoušela obleky, které nacházela po svých prarodičích. Tak prý vznikl i nápad na vytvoření černých jezdeckých kalhot rajtek.

Šaty z kolekce Ani Geislerové Halenka z kolekce Ani Geislerové

"Moje prababička Ellen vlastnila koně a jezdila na něm v rajtkách. Jako malá jsem je obdivovala a ráda nosila a vždycky jsem si přála mít podobné kalhoty," vysvětlila čtyřiatřicetiletá herečka.

Modely se objeví ve vybraných obchodech společnosti pietro filipi v září. Nyní Geislerová připravuje novou kolekci pro jaro a léto 2011.

První ukázkou z kolekce byly šaty, který Geislerová představila na jaře na filmovém festivalu Berlinale. Na róbu v barvě holubičí šedi s rudým srdcem na hrudi a velkoryse řasenou sukní bylo potřeba asi 17 metrů látky.

Vlastní kolekce pro známé módní značky již navrhly například kanadská zpěvačka Avril Lavigneová, manželka fotbalové hvězdy Davida Beckhama a členka někdejší slavné dívčí skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová i americká zpěvačka a kytaristka Sheryl Crowová. Módnímu návrhářství se věnovaly také "královna popu" Madonna, modelka Kate Mossová, zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová či herecká dvojčata, sestry Mary-Kate a Ashley Olsenovy.



