Gayové by v budoucnu mohli zplodit vlastní dítě

Studie odborníků z britského Newcastlu šokovala. Tamní tým dokázal z kmenových buněk ženské kostní dřeně vypěstovat zárodečné spermatické buňky.

Podle těchto závěrů by pravděpodobně bylo možné vyloučit muže z rozmnožování nebo alespoň poskytnout lesbickým párům možnost zplodit potomka, který by měl genetickou informaci půl na půl od obou matek.

Na to zareagoval tým vědců v Brazílii a odpověděl svým výzkumem, v němž se mu podařilo vypěstovat vajíčko ze samčích zárodečných buněk.

Experti ze Sao Paula pod vedením doktorky Iriny Kerkisové dělali pokusy se samčími embryi myší. Z jejich kmenových buněk pak byli schopni získat nejen plodné spermie, ale dokonce i vajíčko.

Zatím však nebyl pokus doveden do fáze, kdy by "samčí" vajíčko bylo oplozeno, takže není možné přesně říci, zda by mohla být taková buňka spojena se spermií a zda by vznikalo dále embryo a plod.

Brazilci však věří, že učinili první krok ke zplození dítěte ze dvou mužů. Pokud by to v budoucnosti bylo prakticky možné, skýtala by technika možnost zplodit dítě dvěma gayům.

Jeden partner by daroval kmenové buňky kůže pro vajíčko, které by mohlo být oplozeno spermií druhého muže.

A dál? Bez žen to nepůjde

Zcela bez žen by se ovšem muži neobešli, neboť vzniklou zygotu (oplozené vajíčko) by bylo zapotřebí umístit do dělohy náhradní matky, kde by se dále vyvíjela v embryo a plod.

"Myslím, že je to možné, ale nevím, jak se na to lidé budou dívat z etického hlediska," prohlásila doktorka Kerisová. Její studie byla publikována v odborném časopise Cloning and Stem Cells.

Zatímco dvě ženy by plodily vždy dívky, dva muži by měli možnost zplodit jak chlapce, tak holčičku. Ženské buňky obsahují vždy pár pohlavních chromozomů X. Takže jejich spojením vzniká vždy opět žena.

Muži ale mají chromozomy X a Y. Potomky dvou mužů by byli z poloviny chlapci (vajíčko X a spermie Y nebo vajíčko Y a spermie X), ze čtvrtiny dívky (spermie X vajíčko X) a jedna čtvrtina oplozených vajíček by nebyla životaschopná.

To jsou ty případy, kdy by spermie Y jednoho muže oplodnila vajíčko Y. Tato kombinace se neslučuje se životem.