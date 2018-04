Gaultierův parfumér: Feromony v parfémech jsou nesmysl. Nejsme mravenci

Jak šel čas Francis Kurkdjian se nenarodil, jak byste očekávali, v kolébce parfémů - ve Francii, ale v Arménii a ani vůně nebyly rodinným byznysem. Přesto mu koluje v žilách vášeň pro parfémy. V dětství hrál na klavír a věnoval se tanci. Ve svých 15 letech už přesně věděl, jaké povolání chce dělat. Rozhodl se, že bude "nosem", a o deset let později, ve věku 25 let, stvořil svůj první parfém pro Jeana Paula Gaultiera – Le Male. Má dokonalou čichovou paměť. Vzpomíná, že mu k tomu pomohl pobyt v krejčovské dílně jeho dědy, která sloužila i jako spižírna. Vůně horké žehličky, žehleného prádla, křídy, látek a oleje ze šicích stojů se mísily s vůněmi jídla. Francis získal bakalářské vzdělání v oboru strukturální a vědecké chemie a spoustu významných ocenění. CO MÁ RÁD:

Koření: římský kmín

Hudební nástroj: klavír

Bylina: ta, která vás rozesměje

Parfém: Must du Cartier

Alkohol: šampaňské

Styl: art deco

Oblíbené jídlo: plněné škeble mojí maminky

Ideální doba: teď

Idol: Coco Chanel

Zvíře: žirafa

Barva: modrá

Šťastné číslo: 13

Film: Snídaně u Tiffanyho

Sen: vlastní taneční společnost

Město: Paříž