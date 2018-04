Gaultier se v Paříži rozloučil a Vuitton překvapil asijskou kolekcí

Marc Jacobs si pro svou jarní kolekci pro značku Louis Vuitton vzal za inspiraci orientální krásu tajemné Číny dvacátých let minulého století, kdy v Evropě vrcholila obliba stylu Art Deco. Oba tyto světy návrhář spojil do jedinečné směsi blahobytu, luxusní hravosti a glamour dekadence.

Jarní modely postavil na výrazných vzorech divoké africké zvěře, přesto měly k přírodnímu stylu hodně daleko. "Hlavně jsem nechtěl nic přirozeného," prohlásil po úspěšné přehlídce Jacobs.

Temně smyslné odstíny fialové, modré a oranžové zazářily díky černým krajkám s monogramem LV a zlatavým detailům, které dodaly každému modelu ještě více luxusu než samotný lesk hedvábného saténu. Lurex a třpytivé křišťály tvoří velmi podstatnou součást orientálně laděné kolekce.

Nejen absolutní změna stylu stojí za zmínku v souvislosti s touto přehlídkou. Opulentní show si můžete prohlédnout v klasické podobě, ale i jednotlivé modely ze všech úhlů. Na Facebooku navštivte stránku "The Art of Travel by Louis Vuitton", kde najdete kompletní přehlídku, fotografie a zmiňovanou 360stupňovou aplikaci.

Gaultier se rozloučil ve velkém stylu

Jean-Paul Gaultier pojal svou poslední kolekci pro módní dům Hermés v jezdeckém stylu, ten ostatně tvoří velmi podstatnou část historie této francouzské značky, jejíž kabelky platí za status celebrity.

Po sedmi letech se Gaultier rozloučil modely plnými elegance, luxusní dominance a dokonale zpracovanou kůží, hedvábím a šifónem.

Jarní kolekce vás svým stylem přenese do temperamentní Argentiny, kde trénují neméně vášnivé koně a milují ženské křivky. Gaultier krásu těla zdůraznil mistrně střiženými koženými saky, přiléhavými kalhotami a nechyběly ani jeho oblíbené korzety, tentokráte v umírněné podobě, bez výrazné extravagance.

Barevnou paletu klasické černé a béžové doplnily zemité odstíny červeno-hnědé, šedé a hřejivé oranžové.

Fetiš styl přímo tryskal hned z prvního modelu a neopustil přehlídkové molo do samotného konce. Spousta hladké kůže, jezdecké bičíky, ozdobné popruhy a vysoké podpatky ovšem ve výsledku nepůsobila nikterak nepatřičně, modely si můžete obléci přesné v té podobě, jak je představil návrhář a směle vyrazit do ulic a zazářit jako stylová elegantní dáma.

Futuristický Pierre Cardin

Nejdelší a nejrozsáhlejší přehlídku předvedl osmaosmdesátiletý Pierre Cardin, kterého v 60. letech proslavily futuristické šaty a kostýmy. Po dlouhých deseti letech se tato legenda vrátila na přehlídkové molo a během své show ukázala 300 modelů.

Cardinova linie se tak stala rekordmankou na pařížském týdnu módu, ukázat pětkrát více oblečení než ostatní módní značky, což si zaslouží obdiv.

"Když vás kopírují, znamená to, že jste dobrý návrhář," prohlásil slavný Francouz. O své nejnovější kolekci však řekl, že rozhodně není retrospektivní, při její tvorbě se Cardin dle vlastních slov neohlížel do minulosti.

Inspiraci našel v laserech a satelitech a vytvořil pro sebe futuristické modely. Stále věří, že co vypadalo dobře před 40 lety, kdy se jeho jméno stalo slavným, vypadá stále současně. Zatímco ostatní návrháři, o generaci mladší, se u Cardina inspirovali a futurismus posunuli o krok dál, Cardin zůstává věrný svému původnímu stylu.

I když ne všechny modely z jarní kolekce patří mezi nositelné – fuchsiová kombinéza pro muže mezi prodejní hity rozhodně patřit nebude – najde se zde spousta modelů, které stojí za pozornost.

Výrazně barevné minišaty ze sametu, áčkové kabáty a klasické černé kalhoty by v šatníku moderní dámy neměly chybět. Velmi dobře vypadala i úpletová část kolekce v decentních tónech béžové, hnědé a zelené.