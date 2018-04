Chcete děti? Vyžeňte chlapa z gauče, jinak mu hrozí úbytek spermií

Internetový list British Journal of Sports Medicine v úterý vydal výsledky studie, kterou vědci prováděli na 189 mužích ve věku od 18 do 22 let. Pánové odpovídali na dotazy o svých stravovacích návycích, sportovních aktivitách a televizních zvyklostech. Poté odevzdali vzorek spermatu.

Ti, kteří na gauči trávili 20 a více hodin týdně, měli o 44 procent méně spermií než ti s aktivním životním stylem bez hodin pasivního sledování televize.

Dalším ze zásadních faktorů byl sport. Muži provozující přiměřenou až intenzivní tělesnou aktivitu měli o 73 procent více spermií v porovnání s těmi, co cvičili méně než pět hodin týdně. Pozitivní zprávou i pro notorické povaleče je fakt, že nikdo ze zkoumaných neměl tak nízký počet spermií, aby nebyl schopen počít potomka.