Gastrotipy na výlet: Trnky nejen tekuté, křepelčí vejce, svátky jara

Jihomoravský kraj: 6. Lúcký košt trnek aneb od varených po tekuté

Loucké ženy si řekly: Dost! Když košt slivovice, tak nejen pro chlapy. A tak daly tamní ženy a dívky hlavy (a především ruce) dohromady a již šestým rokem se podílí svými úžasnými pokrmy z trnek na tomto speciálním koštu. A že je na co se těšit - ochutnáte buchty, krajance, patenty nebo vyhlášenou trnkovou omáčku s uzeným. Že nevíte, co se bude koštovat? Tak to nezbývá než vyrazit v sobotu 31. března na výlet do Louky nad Veličkou. Více ZDE.

Středočeský kraj: Jaro v kuchyni našich babiček a prababiček

Vzpomínáte si, jak vařily vaše babičky a prababičky? Nepátrejte zbytečně v paměti a vydejte se 30. nebo 31. března do Regionálního muzea Mělník, které si pro své návštěvníky připravilo ochutnávku tradičních velikonočních pokrmů našich předků. Zakousněte se do těch nejlepších tvarohových knedlíků (jako od babičky) nebo do klasické velikonoční nádivky (taky jako od babičky). V prostorách muzea na vás pak čekají zajímavé expozice. Jaro v kuchyni našich babiček a prababiček vás příjemně a nostalgicky naladí. Více ZDE.

Moravskoslezský kraj: Velikonoce na hradě

Na lidovém jarmarku na Slezskoostravském hradě, který se koná od 31. března do 1. dubna, budou k mání výrobky nejrůznějších lidových řemesel a zapomenout nesmíme ani na velikonoční tradice jako zdobení vajíček nebo pletení pomlázky. Chybět nebude ani historická a lidová hudba. Z hradního jarmarečního jídelníčku se můžete těšit na zabijačkové speciality, pekařské výrobky, sýry, sušená masa nebo pravé valašské frgály. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Velikonoční vaření na hradě Bítov

Někdo vaří v kuchyni, jiný na hradě… Nechte vařečky vařečkami, utěrky utěrkami a jeďte se o velikonočním víkendu od 7. do 8. dubna podívat a především ochutnávat na hrad Bítov. Poznáte nejen kousek historie, ale také klasickou staročeskou gastronomii a velikonoční tradice. Budete mít možnost zhlédnout, jak se vařilo na starém kachlovém sporáku i na otevřeném ohni. Ochutnat můžete bramborové i škvarkové placky, koláče i tzv. kaši pro chudé. Těšit se můžete i na kastelánovo překvapení z komína. Více ZDE.

Plzeňský kraj: Křepelčí hody

Jaká by byla Bílá velikonoční sobota bez nějakého pěkného kulturního programu a bez něčeho dobrého na zub? Pokud máte rádi divadlo, písničky, tanec, šermíře, nejrůznější hry a hlavně dobré jídlo, jeďte se 7. dubna podívat na Zámek Újezd nade Mží, kde je o bohatý program postaráno. Navíc budete moct ochutnat opravdové křepelčí speciality - například křepelky nadívané velikonoční nádivkou, grilovací omáčku s vaječnými žloutky nebo obří omeletu z pštrosího vejce. Křepelčí delikatesy představí ve své kuchařské show Martin Havlík. Více ZDE.

TIP: Dobroty s příběhem a Modrý tygr Báry Hrzánové

O aprílové neděli můžete zajít s celou rodinou do Novoměstské radnice, kde v 15 hodin bude v rámci Prague Spirit Festivalu předčítat z knihy Modrý tygr patronka festivalu Bára Hrzánová. Děti i dospělí se mohou těšit na lekci afrického tance za doprovodu živé hudby, ti nejmenší tu najdou dětský koutek, kde bude prostor pro hry, kreslení i malování na obličej. Občerstvení je v režii společnosti Dobroty s příběhem, jež nabídne nakládané potraviny, které vznikly jako produkt pracovní terapie lidí s mentálním postižením, pravý čaj nebo cereální potraviny. Více ZDE.