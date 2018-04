Gastrotipy na výlet: Zabijačka i adventní slavnosti

Jihomoravský kraj: Mikulecká zabijačka

Do svých diářů si pište: dnes držím půst. To abyste měli dostatek místa na deset zabijačkových chodů a několik panáků kvalitní mikulecké pálenky. A nejen že ochutnáte to nejlepší z klasické zabijačky, ale dokonce i takové dobroty, které jinde než v Mikulčicích k mání nejsou. V Hostinci U Losíků a Kulturním domě Mikulčice vyzkoušejte 24. listopadu i na padesát vzorků vín od místních vinařů. Více ZDE.

Středočeský kraj: Adventní slavnosti na zámku Nelahozeves

"K životu na zámku, mám jednu poznámku, je tu neveselo, je tu truchlivo...," zpívá se v písničce z pohádky Princové jsou na draka. To ovšem rozhodně neplatí pro středočeský zámek Nelahozeves, kde se 24. a 25. listopadu konají adventní slavnosti, během nichž můžete nahlédnout do prostor zámku. Rozhodně si nenechte ujít ani zámecké speciality. Bude veselo, netruchlivo a bude vám chutnat. Více ZDE.

Zlínský kraj: Valašský mikulášský jarmark

Držte si klobouky, protože 29. listopadu to bude ve Valašských Klouboukách na mikulášském jarmarku opravdu velkolepé. Jde již o 21. ročník a kromě řemeslných trhů jarmark nabídne také vystoupení folklórních souborů, dechovek a cimbálovek. V pátek se vaše oči rozzáří nad právě rozsvíceným vánočním stromkem, u něhož si budete moci vychutnat pochoutky z tradiční valašské kuchyně, medovinu i slivovici. Více ZDE.

Královéhradecký kraj: Vánoce na zámku Hrádek u Nechanic

Jaká akce že nás tuto zimu v klidu nenechá? Jednoznačně Vánoce na zámku u Nechanic. Ze zámeckých komnat bude dýchat vánoční atmosféra provoněná anglickým punčem, čajem i jedinečnou kávou. Kromě zámeckých delikates si nenechte ujít ani ochutnávku vánočního cukroví. Takový malý předvoj Vánoc si budete moci navodit i doma, když si zde pořídíte adventní věnec, jmelí nebo perníčky. Více ZDE.

Praha: Staročeský mikulášský jarmark

Máte chuť na něco vánočního, ale přesto zdravého? Vydejte se 1. prosince na Staročeský mikulášský jarmark do Toulcova dvora a ochutnejte vánoční menu v podání tamní zdravé jídelny. Dvůr i barokní stáje zaplní stovka řemeslníků i prodejců řemeslného zboží. Nakládané sýrové specialitky, domácí čabajky, vánoční perníčky či koblížky nebo bezlepkové a celozrnné koláče zapijte medovinou na zahřátí. Více ZDE.