Neseďte doma, jezte venku. Kam se vydat za dobrým jídlem a pitím?

Hlavní město Praha: Prague Food Festival

Pokud se chcete nechat okouzlit umem těch nejlepších šéfkuchařů či sommeliérů, vydejte se na třídenní slavnosti jídla Prague Food Festival, které skýtají nejrůznější gastronomická dobrodružství. Okusit totiž můžete specialitky české i exotické – například žabí stehýnka nebo smažené střevlíky. Festival bude probíhat od 25. do 27. května v areálu Pražského hradu a těšit se můžete na nejzajímavější nabídku restaurací z publikace Maurerův výběr Grand Restaurant. Více ZDE.

Pardubický kraj: Medobraní aneb dětský den u Perníkové chaloupky

Je jako zlato krásný a neskutečně dobrý. Co je to? Je to ten nejlepší med, který můžete i vy společně se svými dětmi ochutnat 26. nebo 27. května na Medobraní – Dětském dnu u Perníkové chaloupky v Rábech. Včelaři vám například předvedou, jak se správně stáčí med a jak se dále co nejlépe zpracovává. Med můžete nejen ochutnat, ale také si jej koupit. Rozhodně se vydejte také do Otesánkovy mlsárny, kde pro vás bude připravena nabídka nejrůznějších zmrzlinových pohárů. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Pivovarské dny na Staré radnici v Brně

Hledáte-li místo, kde poteče pivo proudem, zajeďte ve dnech 25. a 26. května do Brna na Pivovarské dny na Staré radnici. Pořadatelé akce vám představí produkci méně známých pivovarů, jejichž výrobky nejsou v obchodech běžně k mání. Okusit můžete i lahodné pivní speciály, a to v zajímavém prostředí labyrintu pod Zelným trhem. Při koupi vstupenky navíc obdržíte dárkovou pivní sklenici a upomínkový list. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Mikulov Gourmet Festival

Pokud byste chtěli spojit zážitek z kvalitního jídla a dobrého pití s výletem do krásného města, pak se rozhodně vydejte do Mikulova na Mikulov Gourmet Festival. Seznámíte se s tradičním moravským jídlem i vínem v moderním pojetí, a to přímo v srdci mikulovské vinařské oblasti. Ochutnat můžete také nabídku nejlepších místních restaurací, jejichž šéfkuchaři pro vás připravili zajímavá menu například z rakouské, německé či habánské kuchyně. Akce potrvá od 31. května do 3. června. Více ZDE.

Hlavní město Praha: Pravá chuť Ameriky

Jestli si myslíte, že je americká kuchyně jen o hamburgerech, tak vám festival probíhající od 4. do 29. června dokáže, že tomu tak není. Letošní ročník pražského festivalu Taste of America bude průřezem pochoutek americké kuchyně. Ve vybraných restauracích budou k mání například nejrůznější druhy steaků, americká sekaná s parmezánem nebo i poctivý burger, a to v podobě tříchodového menu za skvělou cenu. Nekupujte si letenku do USA, rezervujte si místo na Taste of America. Více ZDE.