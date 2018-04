Jak užít víkend? S pivem, chřestem či středomořskými specialitami

1:14 , aktualizováno 1:14

Jaro chutná nejen chřestem, což můžete zjistit na slavnostech v Ivančicích, ale také pivem. A to zase prověříte v pražských Holešovicích. A jestli váš mlsný jazýček nebude mít dost, tak se vydejte do Litomyšli po stopách M. D. Rettigové, do Brna za středomořskými dobrotami nebo do Radonic pro čerstvé potraviny přímo z farmy. Chutné tipy pro vás vybrala redakce Gastronaut.cz.