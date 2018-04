Pivo, víno, klobásky i chřest. Tak chutná jaro převlečené za léto

1:00 , aktualizováno 1:00

Přelom dubna a května s sebou přináší nejen skoro letní teploty, ale také spoustu gastronomických zážitků kolem dokola celé republiky. Vydejte se do Varnsdorfu na pivo, na jižní Moravu za vínem a klobáskami, do Varů za kulinárními perlami či do Prahy na chřest.