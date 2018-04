Gastrotipy pro vegetariány i masožravce, milovníky piva, vína či zelí

Jihomoravský kraj: Něco pro ty, kdo nemusí maso

Veganská kuchyně, to nejsou jen klíčky ochucené větrem. Přijďte se o rostlinné stravě dozvědět něco více, a to 1. – 17. března prostřednictvím brněnského VeganFestu. V restauracích, klubech, ale také na ulicích bude probíhat edukativní i chutím lahodící program – přednášky, filmy, ochutnávka jídel netradičních chutí. Vyzkoušejte alespoň na chvíli, jaké to je vařit bez masa, vajec či mléka. Uvidíte, že to jde. Více ZDE.

TIP: Až do 17. března také můžete vyzkoušet degustační bezmasé tříchodové menu za 290 korun v rámci gastronomického festivalu Vegetfest, který probíhá v restauracích v Praze a Berouně. Více ZDE.

Středočeský kraj: Ladovské vepřové hody

Ladovskou krajinu Velkých Popovic již počtvrté "doLadí" vepřové hody. Akce se koná 9. března v místním pivovaru, takže mastného čuníka budete moci zapít řízným Kozlem. O doprovodný program se postarají kováři, řezbáři i hudebníci, nenechte si ujít také živého maskota Kozla Oldu a prohlídku pivovaru – čekají na vás mnohé pivní libůstky. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Otevření 13. ročníku Salonu vín ČR

Již potřinácté se otevírá všem milovníkům vína nikoliv brána pekelná, ale ta ze Salonu vín v jihomoravských Valticích. Přijďte ochutnat největší vinné skvosty Čech a Moravy – připravena bude také nová kolekce TOP 100 vín České republiky. Z degustací bude pak na výběr volná, řízená a by the glass. Tak které víno se bude honosit vaším titulem Šampion? Více ZDE.

Zlínský kraj: O najlepší kysané zelé na Slovácku

Kysané zelí zima nám velí. Je plné vitaminů a jak chutná. Pokud máte chuť nabírat jej ne po lžících, ale po lopatách, vyražte 3. března na tvrz Hluk, kde proběhne soutěž Najlepší kysané zelé na Slovácku. Tam se to bude dobrým zelím slováckých regionů jenom hemžit. Čeká vás cimbálovka Pramének a slovo zelinářského odborníka, pana Jaroslava Balštíka. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Znovínský košt vín 2013

Znovínský košt vín nás vábí do prostor Louckého kláštera, který pamatuje již mnoho století. Rozmanitá nabídka vinného moku bude k mání od 8. do 9. března jak k ochutnání, tak ke koupi. Přiložte k ústům sklenici s ledovým vínem či úspěšnými českými a tuzemskými víny. Večery v klášteře zpříjemní cimbálová muzika. Více ZDE.

