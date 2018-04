Ochutnejte advent: trhy na Výstavišti, den Matky Země a Ježíšek

Hlavní město Praha: Vánoční trhy na Výstavišti

Domácí ovčí sýry, pečené čaje, Valašské frgály, Štramberské uši, staročeskou medovinu, svařené víno, domácí cukroví, klobásy a uzené maso nebo potraviny z konopí - to vše a ještě mnohem více můžete ochutnat na tradičních Vánočních trzích, které probíhají v Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti v Praze od 7. do 16. prosince. Těšit se můžete na vánoční atmosféru a prodejní stánky s tradičním vánočním zbožím a občerstvením. Od pátku 7. do neděle 9. prosince navíc můžete nakoupit rukodělné výrobky na Hrnčířských a řemeslných trzích. V neděli 16. prosince se pak můžete těšit na Jarmark OnaDnes.cz. Pro malé i velké je na Vánočních trzích připraven i doprovodný program s pohádkami, tanečními vystoupeními, lekcemi vázání vánočních věnců nebo dětskými módními přehlídkami. Chybět nebude ani dětská herna. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, vstupné je 25 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Více ZDE.

Olomoucký kraj: Vánoce s vůní norimberských vín a punče

Mysleli jste si, že Vánoce voní po vanilkových rohlíčcích, smaženém kaprovi a skořici ze svařáčku? Ty olomoucké, které se konají od 24. listopadu do 23. prosince na Horním náměstí, přihazují k dobru také vůně kvalitních Norimberských vín a vánočního punče. Užijte si předvánoční atmosféru uprostřed historického města, jež je jedním z pokladů UNESCO. Sladkosti pak budete moci vysportovat na otevřeném kluzišti. Více ZDE.

Středočeský kraj: Vánoční Chotkovské slavnosti

Vánoce a staročeská zabíjačka jsou přáteli již dlouhá léta. A z některých zajetých kolejí by byla opravdu škoda vyjíždět. Navštivte 9. prosince kutnohorský zámek Kačina. Za hudebního doprovodu si budete moci prohlédnout všechny expozice a hrabě Chotek vám povypráví o dobových Vánocích. Po kapce historie ochutnejte zabijačkové dobroty – ovar, jitrničky nebo tlačenku. Dětem zahrají divadelníci Mikulášskou pohádku. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Terra Madre – Den Matky Země

Ochutnejte vánočního kapra od brněnských šéfkuchařů - 10. prosince jej můžete koštnout v rámci Terra Madre Day, tedy dne Matky Země – světové oslavy místních potravin a pochoutek. Tři řemesla znalí pánové připraví rybu na tři různé způsoby. No není to skvělá inspirace, jak si udělat netradiční štědrovečerní tabuli? Kapři budou z Pohořelic a návštěvníci jistě z celé republiky. Více ZDE.

Karlovarský kraj: Krušnohorský advent na Božím Daru

Co si představíte, když se řekne boží dar? Štěstí? Zdraví? Lásku? Co kdybyste portfolio božích darů rozšířili také o Krušnohorský advent v Ježíškově městě Božím Daru? Program zde bude provoněný vánočním cukrovím a saskými štolami. Nenechte si ujít rozsvícení vánočního stromečku nebo Ježíškovy trhy na náměstí. Krušnohorský advent trvá od 2. do 24. prosince. Více ZDE.