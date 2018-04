Za syrečky na Hanou, za kapry do Třeboně a za whisky? Přece na Sychrov

To nejlepší, co nabízejí prázdniny pomalu se chýlící se konci, najdete v každém koutu naší země. Zkuste se třeba vypravit do Vizovic na trny, do Třeboně na čerstvou českou rybu nebo do Příkaz na tvarůžky štrejchnuté zabijačkou. A když vám to nebude dost, můžete si skočit na skotskou do Skotska - tedy pardon - na zámek Sychrov. A pánové, nezapomeňte doma sukni...