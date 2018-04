Tvarůžky, víno, pivo i delikatesy aneb cesta za chutěmi i vůněmi Česka

2:04 , aktualizováno 2:04

Léto s sebou přináší nejen teplé a slunečné dny, ale také nespočet gastronomických festivalů a akcí. Protože dobrému jídlu a pití se nejlépe holduje pod širým nebem, zkuste se vydat třeba do Loštic za proslulými tvarůžky, na vinnou procházku do Litoměřic nebo třeba do pražského Karlína na piknik.