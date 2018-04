Největší strach mám z toho, že zase ztloustnu, přiznal Gary Barlow

Zpěvák by se prý už nechtěl vrátit k hmotnosti a vzhledu z roku 2002, kdy měl pár kilo navíc. Bylo to v době, kdy už měl sólovou kariéru a vydal druhé album. Jeho smlouva s nahrávací společností ale skončila a on se stáhl z veřejného života.

„Největší strach mám z toho, že bych se vrátil do roku 2002, kdy jsem neměl smlouvu s nahrávací společností a byl velmi tlustý. Neměl bych říkat tlustý, ale musím, protože jsem opravdu byl. Takže s manželkou Dawn jsme na jídelníček přísní,“ řekl Barlow v rozhovoru pro BBC Good Food magazine.

Zhubnout se mu povedlo díky dietě, přísnému režimu a cvičení. Přestože mu striktní dodržování zdravého jídelníčku prospívá, nenutí své tři děti, aby se stravovaly jako on. Prozradil, že je nikdy nenutí jíst něco, co jim nechutná. Navíc se zaneprázdněnému hudebníkovi jen málokdy povede sedět u stolu ve stejnou dobu jako ony.

„Snažím se nebýt v jídle fašistou. Dawn a já často jíme bez dětí, jelikož se domů dostanu až pozdě večer po sedmé nebo osmé hodině, takže rodinné večeře bohužel nejsou úplně stejné jako ty, které si pamatuji z dětství,“ přiznal.