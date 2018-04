Garantováno maminkami: kam s dětmi o tomto víkendu

Ústecký kraj: 8. ročník Loutkového festivalu v Litoměřicích

V Litoměřicích již od čtvrtka probíhá 8. ročník litoměřického Loutkového festivalu. Loutkové pohádkové postavičky se zabydlely v litoměřickém Domě kultury. V sobotu 21. května stihnete ještě poslední den pohádkového festivalu, kdy se na festivalu objeví i Spejbl a Hurvínek.

Sobotní program pohádkového festivalu:

10:30 Kocour v botách - divadlo Bubeníček

14:00 a 16:30 Pohádky pro Hurvínka - divadlo Spejbla a Hurvínka

Kde? Litoměřice, Dům kultury

Kdy? sobota 21. 5.

Za kolik? 40 Kč pro malé i velké, Hurvínkova představení pak 80 Kč pro malé i velké.

Více informací o festivalu najdete ZDE

Středočeský kraj: Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice

Oblíbený kocour Mikeš na vás bude čekat již tuto sobotu v Hrusicích, v Ladově kraji, kde je pro děti připraven zábavný program: prohlídky s průvodci v pohádkových kostýmech, překvapení a soutěže na trase, Mnichovické kramaření a diplomy pro účastníky pochodu.

Jak do Hrusic?

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny se nachází v Hrusicích, malebné vesničce 22 km od Prahy, nedaleko dálnice D 1 na sjezdu u Mirošovic. Pokud zvolíte silnici II. a III. třídy, které jsou vhodné i pro cyklisty, dovede vás do Památníku dopravní značení se symbolem kocoura Mikeše, a to z Říčan, ze Světic, z Mnichovic a ze Senohrab. Vlakem pojedete z Prahy hl. n. do stanice Strančice a odtud autobusem do Hrusic.

Kde? Hrusice, sobota 21. 5.

Kdy? Sraz v sobotu v 9.30 v Hrusicích, Mnichovické kramaření od 11.00

Více informací na www.laduv-kraj.cz

Praha: Divadlo v kunratickém parku

Divadlo v parku je projekt zaměřený na děti a na rodiče v krásném prostředí Kunratického zámeckého parku. Děti se mohou těšit nejenom na divadelní a hudební představení, ale také na ukázky řemesel (kovářská, sklářská, hrnčířská nebo sádrová dílna), výtvarné dílny, lezeckou stěnu, trampolíny, lukostřelbu nebo třeba i jízdu na koních a ponících.

Připraveny budou dvě divadelní a hudební scény s celodenním programem (vystoupí např. divadla Vysmáto, Krapet nebo Husy na tahu, Petr Nedvěd a Spol., Jaroslav Uhlíř, Jetbeat a další). Mezi představeními vás přímo na louce pobaví Divadlo TRAKAŘ a šašek Buba na chůdách.

Kde? Kunratický zámecký park

Kdy? sobota 21. 5.

Více informací na www.divadlovparku.cz

Muzejní noc Žamberk

Pardubický kraj: Muzeum je plné skřítků aneb z pohádky do pohádky

V rámci Festivalu muzejních nocí (více ZDE) vybíráme akci Muzeum je plné skřítků aneb z pohádky do pohádky v městském muzeu Žamberk v sobotu od 19.30. Zde bude pro děti připravena soutěžní prohlídka muzea po trase s muzejními skřítky, divadelní pohádka o Šípkové Růžence a úkoly pro děti i dospělé. Součástí programu bude i výstava obrázků dětí: skřítkové a výtvarná dílna, kde budou děti moci své skřítky namalovat.

Kde? Městské muzeum Žamberk

Kdy? sobota 21. 5.

Za kolik? Pro malé skřítky v kostýmu je vstup zdarma, ostatní zaplatí symbolických 15 Kč.

Více informací na www.zamberk.cz

Moravskoslezský kraj: Láry fáry do pohádky

Láry fáry do pohádky aneb Den dětí na pohádkovém hradě, je historická akce s celodenním programem na Hradu Sovinec, v krásné oblasti Nízkého Jeseníku.

Zabaví se tu děti všech kategorií, přichystané jsou hry, soutěže i rytířská klání. V průběhu celého dne mohou návštěvníci sledovat loutkové i hrané pohádky, pro ty nejmenší je připravené loutkové divadlo Kašpárkův svět s pohádkou O ševci Matesovi, divadlo Magnet zase vystoupí s pohádkou O princezně Jůlince a drakovi. Starší děti ocení žongléřské vystoupení a přílety dravých ptáků.

Kde? hrad Sovinec

Kdy? sobota i neděle 21. 5., hrad je otevřen od 9 do 18 hodin, denní program se odehrává na 5. nádvoří.

Za kolik? Děti do 8 let vstup ZDARMA.

Více informací ZDE

Tip na přespříští víkend Mariánská pouť na zámku v Kolodějích nad Lužnicí Chcete se na chvíli ocitnout v době rytířů a dvorních dam? Pak se vydejte na 3. ročník Mariánské pouti v Kolodějích, která se koná v sobotu 28. května od 10 do 20 hodin v areálu zámku Koloděje nad Lužnicí. Čeká na vás sokolnická show, šermířské a kejklířské umění, divadla hraná i loutková, koncerty, rytířská klání pro děti i dospělé, rukodělné dílničky a bohatý jarmark s ukázkou tradičních řemesel, jež si budete moci vyzkoušet pod vedením mistrů svého oboru. Současně s venkovním programem jsou organizovány celodenní prohlídky zámku i kaple. Připraveny jsou koncerty v barokní zámecké kapli s úžasnou akustikou. Po celý den si budete moci vyzkoušet kejklířské náčiní, šermování, házení bojovými noži a sekyrami nebo střílení z kuše. Sokolníci vystaví téměř dvě desítky dravců, jarmark zase nabízí tradiční řemesla, z nichž některá jsou skoro zapomenutá (ketlování korálků, vrtání dřevěných potrubí, předení na kolovrátku). Pro děti jsou připraveny soutěže a hry v historickém duchu, vyrábění dřevěných mečů, malování erbů na štíty a rytířské turnaje na dřevěných koních. Více na www.mitrowicz.cz

Více tipů najdete na www.kamsdetmi.com