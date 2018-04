Malou Dagmar i dospělou Marcelu zachránil před rakovinou gama nůž

Jak paní Marcele, tak tehdy tříleté Dagmaře zachránil gama nůž život. V Česku už zvládl za 25 let používání více než osmnáct a půl tisíce zákroků. „Není to žádný nůž, chirurgův nástroj do ruky, ale dvacet tun těžký ozařovač, který má kolem dvou set zdrojů záření,“ vysvětluje Roman Liščák, primář pražské Nemocnice Na Homolce.