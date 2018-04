Galliano zazářil s haute couture po Japonsku

Návrhářem, který dokonale plní poslání haute couture, je výstřední John Galliano, který letos slaví desáté výročí nástupu k firmě Christian Dior. Své modely haute couture pojímá někdy vysloveně jako umělecké hříčky bez nároku na to, že by je někdo mohl vzít na sebe, ale Dioru se publicita kolem něho velmi vyplácí. V Česku je Galliano zřejmou inspirací pro návrháře Josefa Klíra.

Japonsko znovu originálně



Galliano představil na své poměry umírněnou kolekci, inspirovanou oblečením japonských gejš. Výrazně nalíčené modelky vyšly na molo v róbách ve stylu kimon z nádherných látek s bohatými zdobnými detaily v japonském stylu, své pověstné fantazii povolil Galliano poněkud víc uzdu jen pokud jde o pokrývky hlavy.

"I když japonské téma není nové, Galliano má stále nové nápady," chválí návrháře stylistka Lenka Poláčková, které se líbí jeho barevné kombinace, trendy geometrické i klasické japonské vzory. "Ve výstřihu jedné z modelek neváhal uplatnit například origami," všímá si stylistka.

Haute couture je ve Francii chráněná značka. Společnosti, kterým je přiznána, musejí dodržovat určitá kritéria, například pokud jde o počet zaměstnanců, kvótu přehlídek, jichž se účastní, a počet modelů, které tam předvedou. Tyto společnosti berou haute couture spíš jako reklamu pro svou modelovou konfekci a doplňky, protože exkluzivní modely i za víc než 100.000 eur (2,8 milionu korun) si na celém světě může dopřát nanejvýš pár set žen.

Druhý v pořadí zaujal Lenku Poláčkovou Ital Giorgio Armani, který si potrpí na jednoduché střihy zvýrazněné módním stříbrem a třpytivými materiály. "Krásné jsou šperky i jeho čepičky alá dvacátá a třicátá léta, a také linie inspirované lety padesátými."

Francouz Jean-Paul Gaultier jakoby chtěl spojit západ s východem symbolizovaný na jedné straně sochou svobody a na druhé východním náboženstvím. "K tomu přimíchal něco z vesmíru v podobě Slunečníka, Větrníka a Měsíčníka," usmívá se stylistka.

Ital Valentino ani Němec Karl Lagerfeld nepřišli podle Poláčkové s ničím převratným. "Armani zajímavě kombinuje krajky a šifón, líbí se mi empírovský střih u šatů, který se zrovna dost nosí," přípouští u prvního z nich. Lagerfeld se drží svého rukopisu, nic nového. Stále kombinuje černou a bílou. "Na druhou stranu musím ocenit perfektně zvolené materiály i dokonalé zpracování."

Elegantní klasiku předvedl pařížský návrhář Dominique Sirop, jeden z deseti členů zmíněného elitního klubu haute couture. Jako drsný se prezentoval francouzský návrhář Franck Sorbier.

Zákaz hubených modelek? K smíchu!

Módního týdne houte coture se tentokrát v Paříži zúčastnil rekordní počet návrhářů. Pozvání přijalo 28 módních domů.

Debata posledních měsíců o vyzáblých manekýnách neměla zatím na pařížské přehlídky vliv. Předseda Francouzské federace haute couture Didier Grumbach prohlašuje, že módu nelze regulovat a že zakázat velmi hubeným modelkám účast na přehlídkách, jako to loni udělali v Madridu, by bylo ve Francii k smíchu. Tvrdí, že je to špatná odpověď na vážnou otázku a že móda pohyby ve společnosti odráží, ale není jejich příčinou. Tento názor nezměnil ani po listopadovém úmrtí brazilské modelky Any Caroliny Restonové na anorexii.

Ana Carolina při výšce 172 centimetrů vážila pouhých čtyřicet kilo.