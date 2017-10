Devětkrát jsem potratila. Dítě pořád chci, říká herečka Unionová

14:12 , aktualizováno 14:12

Americká herečka Gabrielle Unionová (44) se s manželem Dwaynem Wadem (36) snaží delší dobu o potomka. Devětkrát podstoupila umělé oplodnění, ale pokaždé potratila. Své pocity a touhu po dítěti se rozhodla popsat ve své knize s názvem We're Going to Need More Wine.