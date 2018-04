MÓDNÍ POLICIE: Soukalová je skvělá ve sportu, ale v módě by mohla přidat

„Gábina je skvělá na sportovišti, ale v módě by mohla přidat. Ve svém postavení by určitě měla zainvestovat do stylisty, protože sama pochopitelně řeší jiné starosti než to, jak nejlépe sladit šaty s kabelkou,“ míní Hřebíková.

Jejímu stylu prý chybí hvězdnost, originalita i určitý nádech luxusu. Šaty většinou působí laciným dojmem, stejně jako šperky a další doplňky.

„Myslím, že je velká škoda u takhle krásné holky nezdůraznit všechny přednosti. Vlasy vypadají často nezdravě a ano, růžový nádech je momentálně v kurzu, ale tento červený odstín, podle mě, není to pravé ořechové. Dobrou zprávou ale je, že základ máme dobrý, zbytek je otázkou pár hodin v rukou šikovného profíka,“ dodala módní policistka.

Případ první 80 %

Pro velký křišťálový globus přišla Soukalová v krátkých červených šatech od Beaty Rajské, které doplnila metalickými lodičkami.

Případ druhý 70 %

Na vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 přišla v dlouhých černých šatech s flitry, které ale její postavě moc nelichotily. Navíc je doplnila neonovými střevíčky.

Případ třetí 100 %

Na módní přehlídku Beaty Rajské během filmového festivalu v Karlových Varech si sportovkyně vzala černé koktejlky, které se na akci hodí. Doplnila je zajímavými botami.

Případ čtvrtý 90 %

Na Sportovci roku 2014 Gábina zářila v dlouhé červené róbě. Tento styl jí sluší, mohla ale zapracovat na účesu.

Případ pátý 60 %

Na vyhlášení nejlepšího biatlonisty sezony 2013/2014 se blondýnka ukázala v šatech s perličkami. Model doplnila stříbrnými střevíci s otevřenou špičkou, dlouhými náušnicemi a náramkem. Neměla by zapomínat, že méně je někdy více.

Případ šestý 100 %

Takto to má vypadat. Gábina Soukalová na vyhlášení ankety Biatlonista roku 2013 byla krásná.

Flitry, velký výstřih, neonové lodičky. Ani volba róby na Sportovce roku nebyla trefou do černého:

