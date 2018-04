Překvapivá fyzická znamení, že jste ve stresu

Znáte někoho ve svém okolí, kdo žije hezky v pohodě a bez stresu? Nejspíš budete hodně dlouho přemýšlet a odpovědí bude nakonec ne. Nepříjemnou pravdou totiž je, že všichni se dnes a denně z něčeho stresujeme, až to může vypadat, že stres je vlastně velice normální a běžná záležitost. Bereme ho jako nedílnou součást našeho života, kterou tak nějak zvládáme, dokud nepadneme vyčerpáním.



Stres je zákeřný nepřítel a následky dlouhodobého stresu se přibližují velmi pomalu a nenápadně, aby nakonec udeřily plnou silou. Nadměrný stres se však nemusí projevit jen emočním vyčerpáním a duševní prázdnotou, ale také se může velmi viditelně projevit na těle.



"Jedním z největších problémů, které vídám ve své praxi, jsou ženy, které přicházejí s mnohočetnými fyzickými znaky stresu," říká Nancy Molitorová, profesorka psychiatrie z Northwestern University Feinberg School of Medicine.



Zbavte se stresu Odpočiňte si v sauně, dopřejte si masáž, naberte energii v privátní vířivce. Na Raketa.cz si najdete mnoho způsobů, jak zvolnit tempo a zahnat stres.

Vědci v nedávné studii objevili spojitost mezi stresem a dalšími negativními emocemi a chabým fyzickým zdravím u více než 150 000 osob ze 142 zemí. Mysl a tělo jsou totiž vzájemně propojeny. Jak vysvětlila doktorka Molitorová, stres spouští uvolňování stresových hormonů, jako je kortizol, který, pokud je produkován neustále, brání správné funkci imunitního, gastrointestinálního, nervového a muskoskeletálního systému.



Navíc fyzické příznaky, které jsou důsledkem stresu, zase přispívají k emoční úzkosti. Pokud tento cyklus nepřerušíte, zůstane vám ošklivá smyčka zpětné vazby, která zvyšuje riziko vážných onemocnění jako obezita, deprese a srdeční onemocnění.



Nejlepším způsobem, jak snížit stres, je dostatek spánku (sedm až devět hodin pro většinu lidí), zdravá strava, cvičení a společnost blízkých osob, které vás podpoří.



"Existuje mnoho metod, včetně relaxačních technik, které nám pomohou znovu získat klid a pohodu. Samozřejmě vnitřní neklid a nepohoda přinášejí i špatný spánek, špatnou životosprávu, hypoaktivitu nebo hyperaktivitu, nadměrné užívání léků, kávy, alkoholu, a z toho potom vyplývají i fyziologické potíže organismu, jako je vyrážka, zažívací potíže, problémy s nervovým systémem obecně," vysvětluje Petra Řehořková, wellness koučka a odbornice na zdravý životní styl.



A dodává, že ideální je bojovat proti stresu tím, co vám nejvíce sedí. "Sportujte, tancujte, čtěte, pracujte s radostí, věnujte se svým blízkým a rodině. Pečujte o sebe jak fyzicky, tak psychicky. Budete odolnější a slovo stres budete používat minimálně."



Pokud se chcete vyhnout dlouhodobým zdravotním problémům, které může trvalý stres vyvolat, naučte se rozpoznat varování těla.

Server womenshealthmag.com sestavil seznam výstražných znamení, která naznačují, že jste více vystresovaní, než si myslíte.



Nevolnost a bolesti břicha

Doktor Biny Abraham, gastroenterolog z Baylor College of Medicine v Houstonu říká, že nervový systém mozku je spojen se střevy, takže duševní stres může napáchat spoušť na našem gastrointestinálním traktu.



Lékaři vám v tomto případě většinou doporučí léky na změkčení stolice nebo léky proti nevolnostem, případně doporučí změnu stravy a zvýšený přísun vlákniny.

To vše může samozřejmě pomoci, ale skvělou přírodní cestou proti zácpě, průjmu, nevolnosti nebo zvracení ze stresu je cvičení. Nejspíš to je to poslední, co byste v případě bolení břicha chtěli dělat, ale například běh podporuje produkci endorfinů, které vám zlepší náladu a prospějí i vašim střevům.



Vypadávání vlasů

Prožili jste velkou stresovou událost, jako je vyhazov z práce, bolestivý rozchod nebo úmrtí blízké osoby? Pak se tento emoční šok může za tři až šest měsíců projevit na vaší kštici. Zhruba sto vypadnutých vlasů denně se považuje za normální, ale pokud je najednou váš kartáč nebo sprcha plná vlasů, něco není v pořádku.



Doktorka Roberta Sengelmannová, dermatoložka ze Santa Barbary v Kalifornii vysvětlila, že příliš vysoké hodnoty pohlavního hormonu androgenu, který tělo při stresu uvolňuje, přispívají k přechodné ztrátě vlasů. I když je na trhu dostatek přípravků, které mají pomáhat při vypadávání vlasů, dosud není vědecky potvrzeno, že by nějaký potravinový doplněk takto fungoval. Důležitá je především vyvážená strava a klid.



Cukání víček

Svalové křeče, které se obvykle vyskytují kolem jednoho oka, trvají jen pár minut, ale mohou být velmi nepříjemné. Jednou z hlavních příčin cukání víček je právě stres, i když odborníci nedovedou přesně vysvětlit proč se tak děje.



Pokud zaznamenáte cukání víček, zavřete oči, snažte se relaxovat a zhluboka dýchejte. Vyzkoušejte také relaxační dechovou techniku. Čtyři vteřiny se nadechujte, poté na sedm vteřin zadržte dech a pak dlouze osm vteřin vydechujte. Opakujte čtyřikrát a jemně přitom tlačte prstem na víčko, které se cuká.



Doktorka Anne Sumersová z American Academy of Ophthalmology doporučuje umělé slzy, jelikož suché oči mohou cukání ještě zhoršovat a umělé slzy mohou pomoci zmírnit křeče.



Trpíte akné? Vyberte si vhodný kosmetický přípravek proti akné na lekarna.idnes.cz.

Ekzém a akné

Stres může přinést záhadné vyrážky a další kožní problémy. Je to tím, že stres poškozuje imunitní systém a tím pádem i obranu pokožky.



Jak říká doktorka Sengelmannová, pleť stejně jako vlasy je velmi citlivá na vyšší než normální hodnoty androgenů, což se může projevit vyrážkou a akné.



To potvrzuje i lékařka Petra Samková, odbornice na klasickou a estetickou dermatologii z Petra Clinic: „Při stresu dochází ke zhoršení stávajících kožních potíží, zejména atopického ekzému, lupénky, akné. Navíc svědění doprovázející kožní onemocnění se při stresových situacích výrazně zhoršuje.“



Pokud jste už překročili hranici puberty a přesto se vám akné stále vrací, rozhodně se poraďte se svým dermatologem. Chronický zánět pleti totiž může vést ke zjizvení tváře. Pravděpodobnost jizev navíc stoupá, pokud jste ve stresu a váš organismus není dostatečně silný, aby jizvám dokázal zabránit.

Bolest v zádech

Hormony, které tělo při stresu vyplavuje, přispívají k fyzické reakci „bojuj, nebo uteč“, která spolu s narůstajícím krevním tlakem a zvýšeným srdečním rytmem způsobuje také svalové napětí.

„Pokud se snažíte utéct před dravcem, tak se to hodí,“ říká doktorka Joanne Borg-Steinová z Harvard's Spaulding Rehabilitation Hospital.



„Ale pokud se tak děje pořád, může tento typ chronického stresu vést k bolesti.“



Nejlepším lékem je pohyb, takže pokud jsou vaše záda stažená, každou hodinu se postavte a trochu se protáhněte. Pokud máte možnost, zkuste se také alespoň deset minut dvakrát denně projít.