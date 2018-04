Funkční antidepresiva? Placebo efekt!

Podle výzkumného týmu z univerzity v Hullu totiž antidepresiva prokazatelně pomáhají pouze lidem s těžkou depresí. Týká se to prý například jednoho z nejlukrativnějších léků na depresi − Prozacu.

Výzkumný tým vedený Irvingem Kirschem zveřejnil své závěry v odborném internetovém časopise Public Library of Science. Vědci znovu přezkoumali data uvedená v celkem 47 zveřejněných i nezveřejněných studiích o účincích antidepresiv.

Zaměřili se přitom hlavně na léky takzvané skupiny SSRI, tedy selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Ty fungují na bázi regulace hladiny serotoninu v mozku − právě serotonin má přitom významný vliv na změny nálad.

Podle britských výzkumníků antidepresiva prodávaná například pod značkami Prozac, Effexor, Paxil či Seroxat při léčbě mírnějších obtíží příliš nepomáhají.

"Ačkoli se pacientům daří lépe, když antidepresiva berou, daří se jim lépe i tehdy, když dostávají placebo, a rozdíl v míře zlepšení není příliš velký. To znamená, že depresivní lidé mohou svůj stav zlepšit i bez léků," uvedl ve svém prohlášení Kirsch.

"Vzhledem k výsledkům se zdá, že existuje jen málo důvodů předepisovat antidepresiva pacientům, kteří netrpí těžkou depresí, ledaže selhala alternativní léčba," dodává Kirsch.

Někteří odborníci už závěry studie komentovali jako "velice znepokojivé" a překvapující. Společnosti, které antidepresiva vyrábějí, se ale vesměs brání.

Například výrobce léku Paxil, společnost GSK, uvedla, že výzkumníci pominuli některá důležitá data. Tento argument zopakovala i firma GlaxoSmithKline, výrobce léku Seroxat, která varovala, že studie může způsobit neodůvodněnou paniku mezi pacienty.