Fungují ještě metody našich babiček?

Co všechno může fungovat? CHYTRÁ HOUBA

• Preparát, který léčí rostliny, pomáhá i lidem. Jde "chytrou houbu" Pythium oligandrum, která parazituje na jiných plísních, kvasinkách a houbách

• Je to český unikát, na který přišel vědec Dáša Veselý.

• Zmírňuje plísňová onemocnění, lupenku i atopický ekzém. Podle lékařů však jde jen o doplňkový přípravek, který nemůže nahradit běžnou léčbu. Nyní se dá bez předpisu koupit volně v lékárně.



HYPNÓZA BRADAVIC

• Léčba bradavic poskytuje pro netradiční metody léčby široké pole. I když jde o virové onemocnění, podílí se na jejich vzniku psychika.

• Ne nadarmo se říká, že se bradavice dají zaříkávat. Použití psychologických metod je však účinné jen u vnímavých jedinců.

• Někteří lékaři mají dobré zkušenosti s ovlivněním bradavic hypnózou. Snaží se, aby si pacient vytvořil představu například toho, jak je bradavice odstraňována laserem. U malých dětí zase někdy pomůže, když se na bradavice rozzlobí a třeba každý večer jim pořádně vynadají. Že po nějakém takovém zásahu bradavice samy zmizely, zažil snad každý kožní lékař. Někteří soudí, že se virus prostě vyčerpal a k vyléčení by došlo tak jako tak. LENTILKY NA ASTMA

• To, do jaké míry dítě zvládne astmatický záchvat, záleží i na jeho očekávání. Proto někdy, když dítě přijde s akutní dušností, pomůže lentilka. Dítě si myslí, že je to lék, uklidní se a záchvat často ustoupí.

• Kdo tuto "léčbu" zkouší, musí dítě dobře znát a vědět, jak se chová, když je jeho stav opravdu vážný. Stejně tak uklidňující vliv mají různá prodýchávací cvičení, kdy se dítě soustředí na dýchání a to přispěje ke zklidnění SVĚTLO NA DEPRESE

• Chorobně smutná nálada, deprese, někdy ustoupí, pokud se pacientovi dostane dostatek světla. Tato léčba se provádí hlavně na jaře a na podzim.

• Na nemocného se ráno nebo časně dopoledne svítí speciální lampou, která vyzařuje bílé světlo určité vlnové délky. Nevýhodou je, že takových sezení je třeba i několik desítek.

• Výhodné naopak je, že tato léčba nemá téměř žádné vedlejší účinky.