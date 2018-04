Ftaláty pronikají do DNA mužských spermií

Ftaláty jsou vlastně umělé hormony. Jejich jedovatost byla jednoznačně prokázána. Používají se v průmyslu k měkčení PVC. Najdeme je ale i v nejrůznějších předmětech denní potřeby. Plastové sprchové závěsy, ubrusy, holínky či pláště do deště, tam všude jsou ftaláty použity.

To by samo o sobě příliš nevadilo, ftaláty se běžně užívaly donedávna i v hračkářském průmyslu, kde byly zakázány teprve v roce 1999 a dodnes nacházejí hojné uplatnění v kosmetice. Podle průzkumu známé americké asociace (Health Care Without Harm), se ftaláty našly v šampónech, deodorantech i lacích na nehty. V Evropě na tom nejsme lépe. Ftaláty obsahují i značkové výrobky.



Proč tedy najednou ten poplach, říkáte si. Protože, jak už bylo řečeno, ftaláty jsou vlastně hormony a reagují s lidskou DNA. Jak přesně a za jakých podmínek, je zatím předmětem intenzivního výzkumu.



Vědci jednoznačně prokázali zhoubný vliv ftalátů na játra, způsobený denním používáním kosmetiky. Podle poslední studie, publikované Harvardskou univerzitou letos v červnu, pronikají ftaláty přímo do DNA mužských spermií. Jaký může být jejich vliv, není zatím z dlouhodobého hlediska příliš jasné, ale „jed“ lze vzít na to, že blahodárný určitě ne.



Dalším průmyslovým odvětvím, které ftaláty používá, je potravinářství. Plastové obaly, fólie, tácky, talířky, tam všude se dosud ftaláty bez omezení uplatňují . Nejsou sice rozpustné ve vodě, ale zato velmi dobře v tucích, zvláště při vyšších teplotách. Nechat si tedy zabalit horké hranolky do plastové krabičky, a aby nám neumastily tašku ještě pro jistotu do plastové fólie, může být velmi nebezpečné.