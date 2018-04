Frutariáni, vitariáni, vegani. Když je jídlo náboženstvím

Možná to ani nevíte a i vy patříte do skupiny s jazyk lámajícím názvem. Třeba jste flexitarián, protože jíte málo masa. Nebo si jako semivegetarián dopřáváte jen drůbeží maso a ryby. Bezdomovci by zase o sobě mohli prohlašovat, že jsou freegani, protože to zní líp, než když řeknou, že hledají jídlo v kontejnerech. Freegani to tak dělají, vybírají kontejnery u supermarketů, protože je to jejich forma boje proti plýtvání.

Proč se ale omezovat stanovenými jídelními styly a nevymyslet si vlastní? Dost početná skupina Čechů by se jistě připojila k takovému kachnoriánství či svíčkoriánství, mnoho mých kamarádek by se klidně i krví upsalo vinnoklobásariánství, u mužů by mělo úspěch pivariánství. Práci by měli snadnou, protože základní premisy, že vitamin B je zdraví prospěšný a že pivo dělá hezká těla, jsou už hojně rozšířené.

Nezabiješ rostlinu bližní

S velkou pravděpodobností by tyhle nové alternativy v počtu členů převálcovaly frutariány, do jejichž řad patřila i zpěvačka Jana Kratochvílová. Jedí pouze ovoce, zeleninu, semínka a ořechy za podmínky, že rostlinám nebude ubližováno. Někteří z nich si dokonce vybírají jen ty plody, které samy spadly na zem, protože utržení jablka strom "bolí". Možná právě proto v jejich jídelníčku neuvidíte třeba brambory: vykopávají se a takový sek motyčkou, to je pořádná rána do živého.

Nebo džusariány, co pijí jen ovocné a zeleninové šťávy, těžko uvěřit, že na džusech lze přežít déle než týden, sprutariány pochutnávající si na klíčcích semen či vitariány, kteří jídlo nevaří, a když už, tak teplota vody nesmí přesáhnout 42 stupňů. Výhodu tohoto stravování by mohli ocenit hlavně ti, co nesnáší vaření. Příprava nedělního rodinného oběda vám nezabere víc než 15 minut. Proženete hlávkový salát s banánem v mixéru a máte vystaráno.

Nehodí se pro každého

Dá se pochopit, že někdo nejí maso kvůli zabíjení zvířat, jako je tomu u vegetariánů a veganů. První nejedí maso, druzí ani mléko, vejce, a to proto, že nechtějí ubližovat zvířatům. "Proč bych měl jíst jinou živou bytost, když je tolik variant, které nejsou spojeny s krutostí?" ptá se pětatřicetiletý Petr Lodr, který je 11 let veganem.

Co ale vede k radikální změně stravy ostatní? Devětadvacetiletý Filip Říha si vyzkoušel být vitariánem se vším všudy jeden rok. Předtím byl léta vegetarián, pracoval jako manažerský poradce, žil ve stresu, cestoval po celém světě. Po pěti letech práce si připadal o deset let starší.

"Dal jsem výpověď a naordinoval si měsíční půst," vzpomíná Říha, který vzápětí založil firmu Fresh bedýnky, díky níž vám přímo domů dovezou sezonní ovoce a zeleninu přímo od farmářů.

KDO JE KDO VEGETARIÁNI: nejedí maso

OVOVEGETARIÁNI: jedí vejce, nejedí maso a mléčné výrobky

LAKTOVEGETARIÁNI: nejí maso, ryby, vejce, ale mléčné výrobky ano

SEMIVEGETARIÁNI: jedí některé druhy masa, nejčastěji drůbeží či ryby

SU VEGETARIÁNI: kromě masa nejedí zeleninu s výrazným aroma (česnek, cibule, pór)

MAKROBIOTICI: strava založená z 60 % na obilninách, luštěninách, zelenině a mořských řasách, omezuje mléčné

výrobky a cukry

VEGANI: nejedí nic živočišného původu

FRUTARIÁNI: ovoce, ořechy, semena, měly by to být pouze čerstvé plody, lokální, bez chemie

VITARIÁNI: syrová strava

Hodily se i jemu, protože základem vitariánského jídelníčku je čerstvé ovoce a zelenina v bio kvalitě a zralé. K tomu pak semínka a ořechy.

"Rok jsem skutečně jedl jen nevařená jídla. Pak jsme s přítelkyní odjeli do Thajska a začali tam jíst i normální jídla, tělu začaly scházet složené cukry."

Dnes si neupírá čas od času ani maso a snaží se jíst to, na co má jeho tělo chuť. Z fresh veganství mu toho ale stejně hodně zůstalo. Stačí, když vám nastíní svůj jídelníček. Ráno si dá džus ze salátu, česneku a citronu. K svačině pomeranč, poobědvá zelený koktejl (smixuje sladké ovoce se salátem, například špenát s banánem, přidá semínka) a toho sní asi tři čtvrtě litru. K svačině má opět ovoce a poslední jídlo sní nejpozději do páté odpolední.

"To si klidně dám něco teplého, třeba indické jídlo nebo lososa s bramborem. Nechci už patřit do nějakých škatulek, důležitější je radost ze života než to, co člověk jí. Kdybych měl tu radost omezovat vybranou skupinou lidí, která respektuje moje zásady, nebo tím, co mám jíst, tak je to škoda. Když nemám chuť na ovoce nebo zeleninu, tak proč si je nutit?" říká.

Přesto vyzkoušet si fresh veganství na krátkou dobu doporučuje každému, kdo chce v sobě probudit přirozené chutě, aby poznal, na co má jeho tělo chuť, uměl si jídla víc vychutnat.

Bílkoviny ze zeleniny

Důvody, proč se někdo uchýlí k jinému stravování, mohou být různé: je to životní filozofie, zdravotní stav, chuť odlišit se... Jakmile se někdo do své vášně zakousne příliš hluboko, při povídání s ním vám zůstává rozum stát. Třeba když vám frutarián začne tvrdit, že k životu nepotřebuje bílkoviny a tuky, ba dokonce, že bílkoviny lze v plném rozsahu získat z ovoce a zeleniny.

"Tuky jsou nezbytné i pro stavbu buněčných membrán, pro mozek, u dětí pak pro rozvoj nervové soustavy a oka, pro tvorbu některých hormonů, zejména pohlavních, bílkoviny potřebujeme jako stavební látky, například pro hormony, enzymy, při takové extrémní stravě bude chybět také vápník, železo, vitamín B12...," vyjmenovává důležité látky nutriční terapeutka Jitka Rusková.

"Ze všech těchto alternativních směrů je nejvhodněji sestavená vegetariánská strava, ta může být prospěšná všem."

Kdo se rozhodne vydat v jídle jinou cestou, měl by o výživě něco vědět. Když totiž přestanete jíst maso, mléko a vejce, musíte přemýšlet, jak vytěsněné potraviny nahradit jinými, které tělu dodají, co ztratí.

Ať si děti vyberou samy

Jestli někomu odborníci přes výživu a lékaři nedoporučují s jídlem experimentovat, jsou to těhotné ženy a malé děti. Pokud se někdo svobodně rozhodne jíst po zbytek života jen naklíčené obilí, přeji mu dobrou chuť, ale neměl by své jídlo a názory nutit okolí a především pak zbytku rodiny.

Jak vypadá radikalismus některých vyznavačů alternativního jídelníčku, poznáte, když se začtete například do internetového fóra makrobiotiků. Maminka prvňáčka si tu stěžuje na třídní učitelku, která děti při tělocviku "nutí" zpívat písničku s textem: "My jsme malá koťátka, ... sílu máme z mléka."

Jenže v očích makrobiotiků jsou mléko a cukr jedny z nejhorších potravin, pomalu na úrovni jedů. U podobných vyznavačů je typická také paušalizace: naše děti mají správnou stravu, ostatní děti se cpou hranolky a sladkostmi. Žádná střední cesta neexistuje.

Žena Petra Lodra byla vegankou až do porodu, poté se vrátila k vegetariánství. Jejich dceři je dvaapůl, 20 měsíců byla kojená. "Není velký jedlík, tak jí zkoušíme dávat všechno možné. Vaříme vegansky, dcera chce občas vajíčko, oblíbená pochoutka jsou olivy plněné ovčím sýrem. U babiček jí, co jí dají. Ať si to rozhodne sama."

"Osobně jsem zastáncem toho, aby dítě poznalo i stravu smíšenou," říká Jitka Rusková. "A později, v čase puberty, ať si zvolí, jak bude jíst."