Matka posílá pětiletou dceru pravidelně na kosmetiku

Freya sama říká, že se vždy po kosmetické proceduře, kdy jí aplikují pleťovou masku, cítí skvěle. Matka prý bere dceru na kosmetiku proto, aby relaxovala a aby v dospělosti předešla problémům s pletí a vráskám.

Odborníci však nad rozhodnutím matky kroutí hlavou, protože takové procedury v budoucnu vráskám nezabrání a pleť holčičky je tak zbytečně zatěžována kosmetickými přípravky.

Navíc se u dívky později může objevit nějaký komplex, který vznikne pouze proto, že nebude naprosto dokonalá a bude se cítit méněcenná.

Britská psycholožka Emma Kenny říká, že by se před malými dětmi tolik neměla vyzdvihovat krása. „Od mala slýchají, že by měly být dokonalé, a už od velmi nízkého věku se i malují. Ale dívky jsou dokonalé i bez líčidel. Je hrozné, jaký je dnes trend. Vše se hodnotí podle krásy. A pak mají dívky v pubertě psychické problémy a páchají sebevraždy,“ sdělila.

„Nedělám s Freyou nic špatného. Na světě jsou mnohem horší věci,“ brání se matka malé holčičky Lisa. „Freya si to navíc opravdu užívá a je šťastná. Když jdeme do salonu, užíváme si to obě dvě. Dcera ráda dělá věci, které dělám já. Takže když mě vidí líčit se, chce se nalíčit také. Je to normální,“ dodala.