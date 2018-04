Francie s vůní česneku, rozmarýnu a tymiánu

Quiche se sýrem, špenátem a smetanou

NA FORMU průměr 24 CM

Potřebujete:



200 g hladké mouky

4 lžíce másla nebo oleje

1 vejce

1 lžička soli



Na náplň:



4 plátky slaniny

1 lžíce olivového oleje

1 cibule a stroužek česneku

250 ml smetany na šlehání

100 g ementálu

5 vajec

400 g čerstvého špenátu

sůl

pepř

muškátový oříšek



1. Mouku, sůl, máslo a vejce zpracujeme na pevné těsto. Vytvarujeme kouli, zabalíme do fólie a necháme v chladu. Troubu zahřejeme na 200 stupňů.



2. Rozválíme na placku o průměru asi 26 cm, přeneseme a prsty vtlačíme do koláčové formy. Propícháme, vyložíme pečicím papírem, zatížíme fazolemi a pečeme 10 minut, vyndáme papír s fazolemi a ještě pečeme. Snížíme teplotu a korpus vyndáme z trouby.



3. Listy špenátu omyjeme, spaříme a necháme okapat. V hlubší pánvi na oleji opečeme slaninu, cibuli a česnek. Vmícháme smetanu, sýr, vejce a špenát. Osolíme a ochutíme.



4. Vlijeme na základ, povrch posypeme strouhaným sýrem a pečeme 35-40 minut.

Králík na česneku a rozmarýnu

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



4 porce králíka

1 hlavička česneku

2 mladé cibulky

pár snítek rozmarýny

sůl

mletý pepř

4 lžíce oleje

100 g slaniny (špeku)

100 ml bílého suchého vína

1 lžíce másla

trochu vody nebo vývaru na podlití



1. Porce králíka odblaníme, omyjeme a prošpikujeme slaninou. Polovinu oleje smícháme s bílým vínem, 3 stroužky česneku utřeného se solí a polovinou usekané rozmarýny.



2. Vložíme do porcelánové mísy, potřeme olejovou směsí a přidáme zbylé celé stroužky česneku a rozpůlené cibulky.

Přikryjeme a necháme marinovat. V kastrole rozpálíme olej, osmahneme na něm ze všech stran porce králíka, přidáme marinádu a posypeme rozmarýnou.

Přidáme máslo, podlijeme a pečeme pod poklicí do změknutí. Na závěr krátce dopečeme bez poklice.

Salát Nioise s tuňákem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



1 větší ledový salát nebo jiný oblíbený listový salát

1 svazek lahůdkových cibulek

4 papriky, barevné

4 větší rajčata

1 menší salátová okurka

250 g konzervovaného tuňáka ve vlastní šťávě

20 černých oliv

4 řezy sardelek

čerstvá snítka tymiánu



Na zálivku:

6 lžic olivového oleje

1-2 lžičky dijonské hořčice

3-4 lžíce vinného octa

sůl

čerstvě mletý pepř

1 stroužek česneku, utřeného



1. Salát omyjeme, listy osušíme, natrháme a vložíme do větší, nejlépe skleněné mísy. Zeleninu omyjeme, očistíme, nakrájíme a s kousky tuňáka bez nálevu, řezy sardelek a celými vypeckovanými olivami přidáme do mísy.



2. V misce smícháme ocet, sůl, mletý pepř, hořčici a utřený česnek a postupně zašleháme olej, prošleháváme, dokud se všechny suroviny nespojí.



3. Salát v míse pokapeme zálivkou a lehce promícháme. Nakonec posypeme lístky čerstvého tymiánu.

Kuře na baskický způsob

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



1 kuře nebo 4 kuřecí čtvrtky

3 lžíce olivového oleje

1 velká cibule

4 stroužky česneku

2 větší zelené sladké papriky

2 větší rajčata

100-150 ml bílého suchého vína

pár snítek čerstvého oregana

sůl a mletý pepř na dochucení



1. Kuře rozporcujeme na čtvrtiny. Naříznutá rajčata oloupeme a nakrájíme.

Zeleninu očistíme a nakrájíme. V kastrole rozpálíme olej, osmahneme na něm porce kuřete ze všech stran.



2. Kuře osolíme, přidáme nakrájenou cibuli a česnek a ještě chvíli opékáme.

Ke kuřeti vložíme rajčata a papriky, chvíli společně dusíme, podlijeme vínem, přidáme čerstvé oregano, pepř a dusíme. Během dušení podle potřeby podléváme vodou nebo vínem.



3. Když je kuře měkké, odstavíme z ohně a necháme přikryté ještě 10 minut stát.

60 min.

Suflé se sýrem a se smetanou

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

200 ml smetany ke šlehání

1 lžíce maizeny nebo solamylu

2 lžíce másla + trochu na vymazání formy

sůl, mletý bílý pepř

špetka muškátového oříšku

5 vajec

150 g ementálu

4 lžíce parmazánu



1. Troubu předehřejeme na 160 stupňů. Větší formu nebo 4 zapékací misky vymažeme důkladně máslem. V kastrolu se silným dnem rozmícháme škrobovou moučku se smetanou, osolíme, okořeníme, přidáme máslo a na mírném plameni za stálého míchání zahříváme do zhoustnutí.



2. Směs necháme trochu zchladnout a do vlažné směsi vmícháme postupně žloutky a nastrouhané sýry. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který zlehka zapracujeme do hmoty. Připravené formy plníme do 2/3 a pečeme asi 25 minut. Ihned podáváme s různými listovými saláty, červenou čekankou a bagetou.

Crepes Suzette s pomerančem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



Na těsto:

100 g hladké mouky

špetka soli

250 ml mléka

50 ml vody

1 lžička cukru moučka

2 vejce

1 lžíce rostlinného oleje



Na omáčku:

6 lžic cukru

60 g másla

300 ml pomerančové šťávy

pomerančová a citronová kůra

40 ml likéru Grand Marnier

2-3 lžíce brandy nebo koňaku

1 pomeranč na ozdobu



1. Mouku se solí, lžičkou cukru, mlékem, vodou, vejci a olejem promícháme a opečeme všechny palačinky.



2. V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme cukr a rozpustíme ho na karamel. Přiléváme pomerančovou šťávu, přidáme kůru z citronu a pomeranče, povaříme a přilijeme likér.



3. Palačinky přeložíme, vložíme do omáčky. Pak je přelijeme brandy, zapálíme a oflambujeme. Podáváme s omáčkou, poprášené cukrem a zdobené pomerančem.

Čím zapít speciality z Francie?

Sommeliér Jan Martínek z firmy Vicom doporučuje:



K SALÁTU s tuňákem bude ladit bílé víno Muscadet Sur Lie z oblasti řeky Loiry, výraznější v aromatu. Cena 229 Kč.



KE KRÁLÍKOVI si dejte Bordeaux Blanc Louis de Montgerac, typicky francouzské suché víno s vyváženou chutí. Cena 183 Kč.



K PALAČINKÁM vyzkoušejte sladké dezertní víno Louis de Montgerac Sauternes, které zchlaďte na 4 °C. Cena 671 Kč. Více na www.cellarius.cz