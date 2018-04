Kráska z Říma, která trpí kožní nemocí vitiligo, se fotí nahá

Začalo to před šesti lety, kdy se na její tváři objevila první bílá skvrnka. Francesca však odmítala připustit, že by to bylo počáteční stadium onemocnění, kterému se říká vitiligo.

Už po pár měsících ovšem musela připustit, že se mýlila. Její nemoc se stále rozšiřovala a jak sama říká, vyrovnala se s ní především díky tomu, že neměla žádné povědomí o tom, co to vitiligo vlastně je.

Avšak ani s postupem času, jak se postižení její pokožky prohlubovalo a dozvídala se více o své nemoci, to prý pro dvacetiletou servírku nebyl žádný problém. „Vlastně to mám docela ráda,“ přiznává. „Díky vitiligu jsem jedinečná. Dělá mě tím, čím jsem.“

Francesca přiznává, že není příjemné, jak na ni lidé neustále zírají a malé děti se ptají rodičů, co se té paní stalo a proč tak divně vypadá. Ale protože dokázala přijmout sama sebe takovou, jaká je, vnímá svou nemoc spíš jako poselství, že nemusíme vypadat všichni stejně nebo dokonale, abychom byli považováni za krásné.

Jejímu sebevědomí rozhodně prospěl i fakt, že ji na sociálních sítích oslovil fotograf, který jí nabídl spolupráci. Souhlasila, ačkoliv sama rozhodně kariéru modelky neplánovala, a její akty tak získaly zaslouženou pozornost jak laické veřejnosti, tak dalších profesionálních fotografů.

„Byla to úplná náhoda,“ vzpomíná Francesca na počátek své kariéry modelky. „Sledovala jsem jednoho úžasného fotografa na sociálních sítích a poté, co jsem několikrát lajkovala jeho snímky, se mi ozval a nabídl mi, abych mu pózovala.“

Stejně jako Francesca přestala před časem skrývat své tělo také Cat Speddingová z Anglie.

Poté se s nabídkami umělců, kteří s ní chtěli spolupracovat, doslova roztrhl pytel. „Nejsem na takovou popularitu zvyklá,“ upozorňuje krásná Italka. Je si zároveň dobře vědoma, že tak pomáhá jiným lidem s různými zdravotními problémy, kteří se tak dozvědí, že i oni mohou být vnímáni jako krásní a zajímaví.



Na časté otázky veřejnosti, co je nejotravnější na tom, když máte vitiligo, Francesca obvykle odpovídá, že to je péče o pokožku v létě, kdy se musí chránit před slunečními paprsky.

Mohlo by se zdát, že svůj osud přijala až podezřele dobře, sama však připouští i horší momenty. Třeba když na její nemoc nevhodně zareagoval někdo, na kom jí opravdu záleželo.

„Ale po několika zlých dnech jsem si řekla, že nedopustím, aby kdokoli způsobil, že se budu špatně cítit kvůli něčemu, co mám na sobě ráda a co je součástí mé osoby,“ dodává dívka.

„Nestyďte se. Na vitiligu není nic špatného,“ povzbuzuje ostatní nemocné Francesca. „Není to nebezpečné ani infekční. Nemůžete tím nikomu ublížit.“ Podle ní je tato nemoc jen důkazem, že krása má různé podoby. A nejdůležitější na světě je, abychom se měli rádi takoví, jací jsme.

S kožním onemocněním se potýkají také modelky Breanne Rice a Winnie Harlowová nebo Angličanka Cat Speddingová.

Poruchou pigmentace zvanou vitiligo údajně trpěl také Michael Jackson a s důsledky této nemoci se úspěšně vyrovnaly rovněž modelky Winnie Harlowová,Breanne Riceová či Angličanka Cat Speddingová.